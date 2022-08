Slovenky v kvalifikácii ME zvíťazili nad Dánskom

SLOVENSKO - Dánsko 3:0 (8, 13, 13)



Rozhodovali: Pindral (Poľ.) a Maifoshis (Cyp.), 59 min, 500 divákov



SR: Abrhámová, Radosová, Ovečková, Fričová, Körmendyová, Žernovičová, Koseková, Herdová (liberá Pállová, Jančová)



Dánsko: Lachenmeierová, Mollgaardová, Nielsenová, Stevnsborgová, Hansenová, Kroghová, Mogensenová, Christensenová, Elbková, Jorgensenová (liberá Hansenová, Nielsenová)

1. Španielsko 2 1 0 6:1 6



2. SLOVENSKO 3 2 1 7:3 6



3. Lotyšsko 2 1 1 3:5 2



4. Dánsko 3 0 3 2:9 1

nedeľa 4. septembra



17.00 Dánsko - Slovensko



streda 7. septembra



18.00 Slovensko - Španielsko



nedeľa 11. septembra



17.00 Lotyšsko - Slovensko



Poprad 27. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky uspeli v treťom dueli v E-skupine kvalifikácie ME 2023. V Poprade zdolali v sobotu Dánsko 3:0 na sety a na konte majú šesť bodov.Pre obe družstvá to bol štvrtý vzájomný zápas. Doterajšie stretnutia odohrali na Spring Cupe a Slovenky ich vždy úspešne zvládli. Platilo to aj v sobotu po dominantnom výkone 25:8, 25:13, 25:13 pred 500 divákmi v Aréne Poprad.Zverenky Michala Mašeka odohrajú v kvalifikácii ešte tri zápasy. O osem dni sa stretnú s rovnakým súperom v meste Koge (17.00 h). V stredu 7. septembra si v Poprade zmerajú sily so Španielkami (18.00 h) a v nedeľu 11. septembra uzavrú kvalifikačné boje v Rige proti domácim Lotyškám (17.00 h). Na záverečný turnaj postúpia zo šiestich štvorčlenných skupín prvé dva tímy. Tucet krajín už má miestenku istú - spoločne s kvartetom hostiteľov aj ďalších osem najlepších z ME 2021.Slovenské reprezentantky začali od úvodu lepšie a po smeči Žernovičovej sa dostali do vedenia 6:3. Domácim sa darilo aj na podaní, čo potvrdila Radosová, ktorá esom zvýšila už na 13:4. Dánky robili chyby a nedarilo sa im. Slovenky zvládli prvý set 25:8 po smeči Körmendyovej. V druhom dejstve sa obraz na palubovke nezmenil. Dánky opäť nezachytili úvod a po útoku Fričovej dobiehali osembodové manko 3:11. Severenkám sa to nepodarilo a po smeči Abrhámovej prehrali aj druhý set, tentokrát 13:25. Slovenky nestratili koncentráciu ani v ďalšom priebehu a poučili sa tak z domáceho zápasu s Lotyšskom. Pomohli im však k tomu aj Dánky, ktoré robili veľké množstvo chýb v útoku. Tretí set a celý zápas ukončila smečom Fričová.