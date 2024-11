Slovenky v Malage naplno trénujú. Lipták: Čakal som pomalšie kurty

Malaga 11. novembra (TASR) - Slovenské tenistky už naplno trénujú v španielskej Malage, kde ich vo štvrtok čaká stretnutie prvého kola finálového turnaja Pohára Billie Jean Kingovej, proti silnému tímu USA. Do dejiska šampionátu prileteli v sobotu napoludnie, intenzívnu prípravu odštartovali v nedeľu.



Tréningy sú v španielskej Malage rozdelené na dve miesta, okrem hlavného štadióna sa pripravujú v neďalekej tréningovej hale. Pätica hráčok Rebecca Šramková, Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Hrunčáková, Renáta Jamrichová aj Tereza Mihalíková sú kapitánovi Matejovi Liptákovi plne k dispozícii a zdravé. Pred odletom bol šéf slovenskej lavičky zvedavý najmä na povrch a podmienky, ktoré budú v aréne Palacio de Deportes. „Čakal som o trochu pomalšie kurty. Lopty sú kvalitné, lieta to rýchlo. Centrálny dvorec a tréningová hala sú pocitovo odlišné, ale nie výrazne. Celá zápasová hala vyzerá inak, najmä čo sa týka priestorového vnímania a svetla. Tréningov na štadióne máme málo, ale to nie sme jediní, takže sťažovať sa na to nemôžeme. Nedá sa nič robiť, musíme sa pripravovať v podmienkach, ktoré sú k dispozícii. Celé zázemie je perfektné. Medzi kurtami sa síce musíme voziť autami, ale všetko je veľmi pekne pripravené,“ povedal po prvý dvoch tréningových dňoch v Malage Lipták podľa oficiálnej stránky Slovenského tenisového zväzu (STZ).



Slovenský tím v Pohári Billie Jean Kingovej je známy súdržnosťou a skvelou atmosférou. "Keď hráme vonku, je to ešte lepšie. Celé dni sme spolu a chémia medzi nami je naozaj výborná. Preto sa aj baby vždy na zápasy tešia. Do stretnutia nám zostáva pár dní, musíme sa čo najlepšie pripraviť a vybrať správne hráčky, ktoré to môžu zvládnuť a vyhrať. Američanky sme dnes videli na kurte prvý raz. Myslím si, že im do tímu nepríde nikto nový, podľa mňa tu budú v pôvodnej nominácii."



O tom, koho postaví na jednotlivé zápasy, je však ešte veľmi skoro hovoriť: "Každá z báb sa teší a každá by chcela nastúpiť. Situácia je pre mňa veľmi ťažká. Niekedy som mal v nominácii jasno a tak som smeroval celú prípravu. Teraz sa možno rozhodnem naozaj až v poslednom momente. Predstavu samozrejme mám, musím si to ešte nejako utvrdiť. Porozprávam sa s babami, rozoberiem to s trénerkou Janette Husárovou a podľa toho sa rozhodnem."