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Slovenky v novembri neuspeli, so Srbskom prehrali 71:90
S bilanciou troch prehier po novembrových dueloch sa ich postupové šance na záverečný turnaj výrazne znížili.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Basketbalistky Slovenska neuspeli v treťom vystúpení v rámci L-skupiny druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027, v utorok prehrali doma so Srbskom 71:90. S bilanciou troch prehier po novembrových dueloch sa ich postupové šance na záverečný turnaj výrazne znížili. Ďalšie kvalifikačné stretnutia sú na programe vo februári 2027, na ME postupujú tímy na prvých dvoch miestach tabuľky.
Slovenky vstúpili do domáceho stretnutia nekoncentrovane, veľké množstvo stratených lôpt a chýb bolo povestnou vodou na mlyn Srbkám. Hosťujúce hráčky tak mohli v obrane tlačiť, naopak v útoku preukazovať svoju kvalitu a hrať s ľahkosťou. To sa odzrkadlilo už v prvej štvrtine, v šiestej minúte prehrával domáci tím už 2:13. Po prestriedaní sa hra Slovenska zlepšila, bodovou líderkou bola Buknová, ale po úvodnej časti bol stav stále nepriaznivý - 11:25. Dudášová sa snažila pomôcť k znižovaniu manka, ale Srbsko na čele s Jankovičovou malo situáciu na palubovke pevne pod kontrolou. Záblesk zlepšenia z pohľadu Slovenska prišiel pred polčasovou prestávkou, keď situáciu zobrala do rúk najmä Lambertová. Srbsko však žiadnu drámu nepripúšťalo a po prvom polčase viedlo 47:35.
Slovenky nastúpili po prestávke ako vymenené, najmä trojbodovou streľbou sa vrátili do súboja o víťazstvo a manko bolo razom jednociferné. Súperky začali pod narastajúcim tlakom robiť chyby, ale žiadnu výraznejšiu drámu napokon nepripustili. Aj vďaka Nogičovej si Srbky naďalej udržiavali vysokú úspešnosť streľby a komfortný náskok. Pred poslednou štvrtinou tak domáce družstvo prehrávalo 53:70. Zverenky trénera Martina Popišila otvorili záverečnú časť duelu sedembodovou šnúrou a opäť ožila nádej na prvý triumf v druhej fáze kvalifikácie ME 2027. Lenže srbské basketbalistky kontrovali a napokon si bez výraznejších starostí udržali stopercentnú bilanciu v L-skupine. Slovenkám sa domácou prehrou naopak výraznejšie vzdialili postupové šance na záverečný turnaj.
druhá fáza kvalifikácie ME 2027 žien - L-skupina:
SLOVENSKO - Srbsko 71:90 (35:47)
SR: Dudášová 18, Lambertová 13, Moravčíková 8, Mištinová 6, Jakubcová 2 (Buknová 15, Martišková 6, Kraislová 3, Oborilová a Svetlíková 0)
Najviac bodov Srbska: Jankovičová 24, Dugaličová 14, Stanačevová 13
TH: 12/8 - 25/21, fauly: 29 - 24, trojky: 9 - 9, rozhodovali: Simonavičius (Lit.), Podkowinská (Poľ.), Valzani (Tal.), štvrtiny: 11:25, 24:22, 18:23, 18:20, 2147 divákov.
SLOVENSKO - Srbsko 71:90 (35:47)
SR: Dudášová 18, Lambertová 13, Moravčíková 8, Mištinová 6, Jakubcová 2 (Buknová 15, Martišková 6, Kraislová 3, Oborilová a Svetlíková 0)
Najviac bodov Srbska: Jankovičová 24, Dugaličová 14, Stanačevová 13
TH: 12/8 - 25/21, fauly: 29 - 24, trojky: 9 - 9, rozhodovali: Simonavičius (Lit.), Podkowinská (Poľ.), Valzani (Tal.), štvrtiny: 11:25, 24:22, 18:23, 18:20, 2147 divákov.
Slovenky vstúpili do domáceho stretnutia nekoncentrovane, veľké množstvo stratených lôpt a chýb bolo povestnou vodou na mlyn Srbkám. Hosťujúce hráčky tak mohli v obrane tlačiť, naopak v útoku preukazovať svoju kvalitu a hrať s ľahkosťou. To sa odzrkadlilo už v prvej štvrtine, v šiestej minúte prehrával domáci tím už 2:13. Po prestriedaní sa hra Slovenska zlepšila, bodovou líderkou bola Buknová, ale po úvodnej časti bol stav stále nepriaznivý - 11:25. Dudášová sa snažila pomôcť k znižovaniu manka, ale Srbsko na čele s Jankovičovou malo situáciu na palubovke pevne pod kontrolou. Záblesk zlepšenia z pohľadu Slovenska prišiel pred polčasovou prestávkou, keď situáciu zobrala do rúk najmä Lambertová. Srbsko však žiadnu drámu nepripúšťalo a po prvom polčase viedlo 47:35.
Slovenky nastúpili po prestávke ako vymenené, najmä trojbodovou streľbou sa vrátili do súboja o víťazstvo a manko bolo razom jednociferné. Súperky začali pod narastajúcim tlakom robiť chyby, ale žiadnu výraznejšiu drámu napokon nepripustili. Aj vďaka Nogičovej si Srbky naďalej udržiavali vysokú úspešnosť streľby a komfortný náskok. Pred poslednou štvrtinou tak domáce družstvo prehrávalo 53:70. Zverenky trénera Martina Popišila otvorili záverečnú časť duelu sedembodovou šnúrou a opäť ožila nádej na prvý triumf v druhej fáze kvalifikácie ME 2027. Lenže srbské basketbalistky kontrovali a napokon si bez výraznejších starostí udržali stopercentnú bilanciu v L-skupine. Slovenkám sa domácou prehrou naopak výraznejšie vzdialili postupové šance na záverečný turnaj.
hlasy po zápase /TASR/:
Martin Pospišil, tréner Slovenska: „V prvej štvrtine sme vedeli proti komu stojíme a akým štýlom, respektíve spôsobom hrá Srbsko. V doterajších dvoch kvalifikačných zápasoch dalo 50 percent bodov po stratách súpera. Presne to sa udialo aj v úvode, my sme stratili šesť-sedem lôpt úplne naivne. Tým pádom Srbsko získalo sebavedomie a v prvej štvrtine dominovalo. Proti takému súperovi, akým je Srbsko, je veľmi ťažké sa vrátiť do zápasu. Myslím si, že do určitej miery sa nám to podarilo, ale stojí to strašne veľa síl.“
Alica Moravčíková, hráčka Slovenska: „Začiatok stretnutia sme veľmi dobre nezachytili. Som však zároveň rada, že sme sa neopustili a nevzdali to. Po tom zápase v Grécku sme chceli pred našimi domácimi fanúšikmi odovzdať srdce, podať tímový výkon. Myslím si, že koniec koncov sa nám to podarilo. Samozrejme, mrzí to. V momentoch, keď sme sa vracali do stretnutia, tak prišli opäť otvorené strely a v tejto kvalifikácii je už každá chyba potrestaná.“
Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: „Momentálne mám zmiešané emócie. Babám som po zápase povedala, že som na nich pyšná, lebo som cítila, že sme do toho dali naozaj veľa. Hrali sme oveľa tímovejšie v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma zápasmi. Bohužiaľ, mali sme zlý štart do zápasu, aj napriek tomu, že sme si chceli dať na to pozor a tréner nás upozorňoval na to, že sú veľmi agresívne. Mali sme veľmi veľa hlúpych strát, z ktorých sme dostávali ľahké koše. Začiatok nás tak trochu spomalil.“
ďalší výsledok L-skupiny:
Grécko - Holandsko 58:68 (37:36)
tabuľka L-skupiny:
1. Srbsko 3 3 0 263:227 6
2. Holandsko 3 2 1 230:216 5
3. Grécko 3 1 2 230:222 4
4. SLOVENSKO 3 0 3 210:268 3
ďalší program v L-skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2027:
streda 10. februára 2027
Grécko - Srbsko
SLOVENSKO - Holandsko
sobota 13. februára 2027
SLOVENSKO - Grécko
Srbsko - Holandsko
utorok 16. februára 2027
Srbsko - SLOVENSKO
Holandsko - Grécko
Martin Pospišil, tréner Slovenska: „V prvej štvrtine sme vedeli proti komu stojíme a akým štýlom, respektíve spôsobom hrá Srbsko. V doterajších dvoch kvalifikačných zápasoch dalo 50 percent bodov po stratách súpera. Presne to sa udialo aj v úvode, my sme stratili šesť-sedem lôpt úplne naivne. Tým pádom Srbsko získalo sebavedomie a v prvej štvrtine dominovalo. Proti takému súperovi, akým je Srbsko, je veľmi ťažké sa vrátiť do zápasu. Myslím si, že do určitej miery sa nám to podarilo, ale stojí to strašne veľa síl.“
Alica Moravčíková, hráčka Slovenska: „Začiatok stretnutia sme veľmi dobre nezachytili. Som však zároveň rada, že sme sa neopustili a nevzdali to. Po tom zápase v Grécku sme chceli pred našimi domácimi fanúšikmi odovzdať srdce, podať tímový výkon. Myslím si, že koniec koncov sa nám to podarilo. Samozrejme, mrzí to. V momentoch, keď sme sa vracali do stretnutia, tak prišli opäť otvorené strely a v tejto kvalifikácii je už každá chyba potrestaná.“
Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: „Momentálne mám zmiešané emócie. Babám som po zápase povedala, že som na nich pyšná, lebo som cítila, že sme do toho dali naozaj veľa. Hrali sme oveľa tímovejšie v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma zápasmi. Bohužiaľ, mali sme zlý štart do zápasu, aj napriek tomu, že sme si chceli dať na to pozor a tréner nás upozorňoval na to, že sú veľmi agresívne. Mali sme veľmi veľa hlúpych strát, z ktorých sme dostávali ľahké koše. Začiatok nás tak trochu spomalil.“
ďalší výsledok L-skupiny:
Grécko - Holandsko 58:68 (37:36)
tabuľka L-skupiny:
1. Srbsko 3 3 0 263:227 6
2. Holandsko 3 2 1 230:216 5
3. Grécko 3 1 2 230:222 4
4. SLOVENSKO 3 0 3 210:268 3
ďalší program v L-skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2027:
streda 10. februára 2027
Grécko - Srbsko
SLOVENSKO - Holandsko
sobota 13. februára 2027
SLOVENSKO - Grécko
Srbsko - Holandsko
utorok 16. februára 2027
Srbsko - SLOVENSKO
Holandsko - Grécko