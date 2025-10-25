< sekcia Šport
Slovenky v príprave podľahli Ukrajinkám 1:2
Slovenky si v rámci prípravy na kvalifikáciu o postup na MS 2027 ešte o tri dni zmerajú sily s Maďarkami.
Autor TASR
Senec 25. októbra (TASR) - Slovenským futbalovým reprezentantkám nevyšiel úvodný zápas októbrovej prípravy. V sobotnom stretnutí v Senci prehrali s Ukrajinkami 1:2, víťazný gól vsietila v 40. minúte Olha Basanská. Zverenky trénera Petra Kopúňa hrali od 38. minúte v oslabení, červenú kartu dostala obrankyňa Jana Vojteková. Slovenky si v rámci prípravy na kvalifikáciu o postup na MS 2027 ešte o tri dni zmerajú sily s Maďarkami.
prípravný zápas:
Slovensko - Ukrajina 1:2 (1:2)
Góly: 22. Mikolajová - 14. Kozlovová, 40. Basanská, ČK: 38. Vojteková (SR)
Slovensko - Ukrajina 1:2 (1:2)
Góly: 22. Mikolajová - 14. Kozlovová, 40. Basanská, ČK: 38. Vojteková (SR)