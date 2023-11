Slovenské basketbalistky v prvom zápase F-skupiny prehrali s Tureckom

kvalifikácia ME 2025, ženy – F-skupina:



Turecko – Slovensko 75:40 (43:20)



najviac bodov Turecka: Senyüreková 14, Onarová 12, Hollingsworthová 11 - zostava a body Slovenska: Páleníková 12, Remenárová 8, Wrzesiňská 6, Mištinová 5, Dudášová 1 (Sedláková 6, Martišková 2, Taušová 0)



TH: 13/7 – 19/8, fauly: 17 - 15, trojky: 8 - 2, rozhodovali: Dahrová (Fr.), Radinovičová (Č. Hora), Velikov (Bul.), štvrtiny: 19:8, 24:12, 10:6, 22:14.



Izmit 9. novembra (TASR) - Slovenská ženská basketbalová reprezentácia odštartovala kvalifikačné boje o postup na majstrovstvá Európy 2025 prehrou, v prvom zápase F-skupiny neuspela proti Turecku, ktorému podľahla na jeho palubovke 40:75. V rámci novembrového asociačného termínu sa Slovenky predstavia ešte raz, v nedeľu 12. novembra o 17.00 h nastúpia proti Rumunsku.Wrzesiňská bodovo otvorila dianie v F-skupine kvalifikácie ME 2025, so spoluhráčkami sa v úvode zápasu držali hlavne vďaka dobrej defenzívnej činnosti. Turecko ukazovalo hernú a výškovú prevahu, najmä cez Remenárovú sa ľahko presadzovalo a 13-bodovou šnúrou otočilo duel na svoju stranu. Slovenky sa strelecky trápili, mali problém aj s vysokou a agresívnou obranou súpera. Šesťminútové čakanie na body ukončila Wrzesiňská, napokon bol z toho zo slovenského pohľadu stav 8:19 po prvej štvrtine. Druhá perióda odštartovala početnými nepresnosťami oboch tímov, ale neskôr sa domáce hráčky podľa očakávania začali presadzovať, najmä v podkošovom priestore a po stratách hráčok Slovenska. Zverenkyne trénera Martina Pospíšila doplácali aj na nízku útočnú efektivitu, respektíve premieňanie trestných hodov, čoho výsledkom bol polčasový stav 20:43.Po prestávke to dlho vôbec nebol oku lahodiaci basketbal, z oboch strán to bolo skôr veľké herné trápenie, čo dokumentovalo skóre 4:2 po takmer ôsmich minútach hry. V koncovke sa to trochu zlepšilo, ale nič to nemenilo na tom, že slovenská šanca na úspech už bol len minimálna. Do poslednej 10-minútovky sa totiž išlo za stavu 26:53. Záverečná štvrtina už bola z pohľadu ofenzív basketbalovejšia, domáce Turecko si bez akýchkoľvek starostí kontrolovalo cestu za úspešným vstupom do kvalifikačnej F-skupiny.