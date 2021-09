Slovenky v Púchove na reprezentačnom zraze v značne obmenenom zložení

Nominácia hádzanárok Slovenska na sústredenie v Púchove (12.-14. septembra):



brankárky: Viktória Oguntoyová (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)

pivotky: Valéria Dulinová, Nikoleta Trúnková (obe MŠK Iuventa Michalovce)

krídla: Bibiana Štefaniková, Martina Popovcová (obe MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)

spojky: Simona Szarková (Siófok KC), Petra Škoricová (HSC Kreuzlingen), Marianna Rebičová, Adriána Holejová, Vladimíra Bajčiová (všetky MŠK Iuventa Michalovce), Diana Mária Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa)

Bratislava 8. septembra (TASR) - V značne obmenenom zložení a bez zápasovej previerky sa stretnú slovenské hádzanárky v Púchove na prvej reprezentačnej akcii novej sezóny. V nej čaká Slovenky nabitý zvyšok kalendárneho roka, okrem vstupu do kvalifikácie o postup na ME 2022 v Slovinsku, Severnom Macedónsku a Čiernej Hore majú pred sebou aj vystúpenie na MS 2021 v Španielsku.Aj preto sa realizačný tím snažil naplánovať čo najviac spoločnej prípravy nielen v asociačných termínoch. Zverenky hlavného trénera Pavla Streichera sa zídu už túto nedeľu 12. septembra v Púchove na krátkom trojdňovom zraze. Na Považí by sa mal zísť 14-členný káder pozostávajúci z dvoch brankároch a tucta hráčok. Zložený je z hádzanárok troch domácich klubov (Iuventa, Dunajská Streda, Šaľa) a dvoch zahraničných (Siófok, Kreuzlingen)." uviedol v tlačovej správe SZH kouč Streicher, ktorý k zloženiu svojho družstva doplnil: "."Jednou z dvoch legionárok v nominácii je ľaváčka hrajúca na pravej spojke Petra Škoricová zo švajčiarskeho Kreuzlingenu. "," vysvetlil kormidelník SR.Slovenské reprezentantky mali počas septembrového sústredenia absolvovať aj zápasovú previerku. "," dodal Streicher.