Slovenky v štafete na 4x100 m zlepšili národný rekord na 43,95 s

.
Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Strýčková. Foto: TASR

Slovenské kvarteto prekonalo doterajšie národné maximum 44,03, ktoré pred týždňom v rovnakom zložení zapísalo na univerziáde v nemeckom Bochume.

Autor TASR
Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Slovenská štafeta žien v zložení Viktória Strýčková, Lenka Kovačovicová, Agáta Cellerová, Delia Farajpourová prekonala národný rekord v behu na 4x100 m na piatkovom atletickom mítingu TIPOS P-T-S na banskobystrických Štiavničkách. V súboji dvoch slovenských a dvoch českých štafiet zvíťazila v čase 43,95 s. Slovenské kvarteto prekonalo doterajšie národné maximum 44,03, ktoré pred týždňom v rovnakom zložení zapísalo na univerziáde v nemeckom Bochume.

Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (60. ročník) - výsledky:

Ženy

4x100 m: 1. SR „A“ (Viktória STRÝČKOVÁ, Lenka KOVAČOVICOVÁ, Agáta CELLEROVÁ, Delia FARAJPOUROVÁ) 43,95 - slovenský rekord, 2. ČR 45,53, 3. SR „B“ 49,74
.

