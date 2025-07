Slovenky v tímovej súťaži skeetu získali bronz

Chateauroux 27. júna (TASR) - Slovenské strelkyne získali na ME v brokových zbraniach vo francúzskom Chateauroux bronzovú medailu v tímovej súťaži skeetu. Trojica Daniela Hrbeková, Vanesa Hocková a Monika Štibravá zostrelila dokopy 347 hlinených holubov. Zvíťazili Talianky výkonom 354, druhá priečka patrila Češkám za 353.



V individuálnej súťaži sa Slovenkám nepodarilo prebojovať do finále. Najbližšie k postupu medzi najlepšiu šestku mala Hrbeková, ktorá zostrelila 118 holubov a obsadila 12. priečku. O jeden úspešný výstrel zaostala za osmičkou súperiek, ktorá obsadila v kvalifikácii 4. miesto a čakal ju rozstrel o dve finálové miestenky. Hrbeková minula v prvej sérii dvakrát, v druhej raz, v tretej a štvrtej po dva terče a iba záverečnú mala bezchybnú.



Vanesa Hocková obsadila 17. priečku s bilanciou 116 (25, 25, 20, 22, 24), Miroslave Hockovej patrilo 22. miesto za 114 (25, 19, 23, 23, 24), Kopčanovej 25. výkonom 113 (19, 22, 25, 22, 25) a Štibravá zaznamenala 27. pozíciu so 113 úspešnými pokusmi (22, 23, 23, 22, 23).



Lenka Gajanová obsadila v disciplíne pištoľ 25m konečné 27. miesto, keď nazbierala 573 bodov. V precíznej streľbe si zapísala 287 a v rýchlej 286. Od postupu do finále medzi najlepšiu osmičku ju delilo 9 bodov.