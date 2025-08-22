Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky v úvodnom dueli podľahli favorizovaným Taliankam 0:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Phuket 22. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky prehrali vo svojom úvodnom stretnutí B-skupiny majstrovstiev sveta v Thajsku proti topfavoritkám turnaja z Talianska 0:3. Pri svojej premiére na svetovom šampionáte v Phukete predviedli sympatický výkon v prvom sete, v ďalšom priebehu už nestačili na úradujúce olympijské šampiónky. Najbližší duel čaká družstvo trénera Michala Mašeka v nedeľu od 15.30 SELČ proti Belgicku.



