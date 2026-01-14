< sekcia Šport
Slovenky vo štvrťfinále MS do 18 rokov narazia na Švédky
Duel je na programe vo štvrtok o 15.00 SEČ.
Autor TASR
Membertou 14. januára (TASR) - Švédske hokejistky do 18 rokov prehrali v noci na stredu vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v kanadskom Membertou s domácimi Kanaďankami 2:9. Obsadili tak 2. priečku a vo štvrťfinále ich čakajú tretie z „béčka“ Slovenky. Duel je na programe vo štvrtok o 15.00 SEČ.
MS hráčok do 18 rokov
A-skupina:
Kanada - Švédsko 9:2 (3:1, 4:1, 2:0)
Maďarsko - Švajčiarsko 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
konečná tabuľka:
1. Kanada 3 3 0 0 0 32:2 9*
2. Švédsko 3 2 0 0 1 9:10 6*
3. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 2:12 3*
4. Maďarsko 3 0 0 0 3 1:18 0*
*postup do štvrťfinále
