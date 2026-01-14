Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 14. január 2026Meniny má Radovan
< sekcia Šport

Slovenky vo štvrťfinále MS do 18 rokov narazia na Švédky

.
Na snímke hokejistka Slovenska Nela Lopušanová. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Duel je na programe vo štvrtok o 15.00 SEČ.

Autor TASR
Membertou 14. januára (TASR) - Švédske hokejistky do 18 rokov prehrali v noci na stredu vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v kanadskom Membertou s domácimi Kanaďankami 2:9. Obsadili tak 2. priečku a vo štvrťfinále ich čakajú tretie z „béčka“ Slovenky. Duel je na programe vo štvrtok o 15.00 SEČ.

MS hráčok do 18 rokov

A-skupina:

Kanada - Švédsko 9:2 (3:1, 4:1, 2:0)

Maďarsko - Švajčiarsko 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)


konečná tabuľka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 32:2 9*

2. Švédsko 3 2 0 0 1 9:10 6*

3. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 2:12 3*

4. Maďarsko 3 0 0 0 3 1:18 0*


*postup do štvrťfinále
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu