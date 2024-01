Slovenky vstúpili do šampionátu do 18 rokov rehrou s USA 1:7

MS hráčok do 18 rokov, B-skupina:



USA – Slovensko 7:1 (0:1, 1:0, 6:0)



Góly: 29. Averillová (Distadová, Senecalová), 41. Scannellová (Thomasová, Dimatosová), 42. St. Martinová (Mc Gatheyová), 42. Averillová (Distadová, Boyleová), 43. Petrieová (Dimatosová, Dwyerová), 45. Thomasová (Scannellová), 50. McGatheyová (St. Martinová, Derrenbacherová) - 6. Juríková (Komlošová). Rozhodovai: Henrikssonová (Švéd.), Ketonenová (Fín.) – Frohaugová (Nór.), Vichová (Švaj.), vylúčené: 1:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1,



Zostava SR: Debnárová (43. Sumegová) – Krákorová, Tomaštíková, S. Halušková, Mateičková, Tischlerová, Masláková, Kostková, Nogová – Paulínyová, Tóthová, Blichová – Lacková, Beňáková, Lopušanová – Lačná, Komloš, Juríková – Feníková, Taricsová, Karkošková

Zug 7. januára (TASR) - Slovenské hokejistky prehrali s Američankami 1:7 vo svojom úvodnom zápase na MS hráčok do 18 rokov vo švajčiarskom Zugu. S favoritom zápasu i celého turnaja dlho držali krok, no po nevydarenej tretej tretine, v ktorej šesťkrát inkasovali, napokon prehrali rozdielom triedy. Slovenky odohrajú nasledujúci zápas v pondelok od 16.00 h proti Švédkam.Američanky mali od úvodu viac z hry a o ich prevahe svedčí aj 21 striel v prvej tretine. Slovenky v úvodnej časti vzdorovali favoritkám a v 6. minúte ich v závere oslabenia poslala do vedenia Alica Juríková. Napokon to však bol jediný gól slovenského tímu. Američanky si v druhej tretine vytvorili tlak, no vyťažili z neho iba vyrovnávajúci gól z hokejky Averillovej. Zámorský tím v tretej tretine prejavil svoju prevahu aj do zmeny skóre a šiestimi gólmi rozhodol o presvedčivom víťazstve., trénerka SR: