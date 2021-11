Slovenky vstúpili do turnaja v Madride prehrou so Španielskom

Hlas po zápase:

(zdroj: www.slovakhandball.sk)



Pavol Streicher, tréner SR: "Od prvej sekundy nám dnes nefungovalo nič z toho, čo sme chceli hrať. Začínalo to hrou v defenzíve a veľké problémy nám v útoku robila ofenzívna obrana súpera. Navyše, ak sme sa aj dostali do šancí, tak sme ich vinou zlej efektivity nedokázali využiť, a tak bol z toho obrovský rozdiel v skóre. Každý z nás si je vedomý, že vieme hrať lepšiu hádzanú, ako sme dnes predviedli. Našou úlohou je urobiť všetko pre to, aby sme sa proti silnému Nemecku prezentovali v oveľa lepšom svetle."

medzinárodný turnaj žien v Madride - piatok:



Španielsko - SLOVENSKO 35:15 (19:8)



Zostava a góly SR: Oguntoyová, Medveďová, A. Ivanicjová - Trúnková 3, Dulinová, Popovcová, Štefaniková 1, R. Bíziková 3, Pócsíková, S. Szarková, B. Lanczová 2, Rebičová 2, Bajčiová 2, Holejová 1, Hudáková, B. Bíziková, N. Némethová 1. Rozhodovali: Rodríguezová Estévezová a Garcíová Gilová (obe Šp.)

ďalší výsledok:

Poľsko - Nemecko 27:31 (13:13)





Ďalší program turnaja:

sobota 27. novembra



16.00 Nemecko – SLOVENSKO



18.00 Španielsko – Poľsko



nedeľa 28. novembra



11.00 SLOVENSKO – Poľsko



13.00 Španielsko – Nemecko

Madrid 27. novembra (TASR) - Hádzanárky Slovenska vstúpili do medzinárodného turnaja štyroch krajín v Madride prehrou. V piatok podľahli domácim Španielkam vysoko 15:35. Úradujúce vicemajsterky sveta mali od úvodu jasnú hernú prevahu, už v polčase viedli 19:8 a v druhom dejstve svoj náskok ešte navýšili.Pre zverenky trénera Pavla Streichera je turnaj generálkou na nadchádzajúci svetový šampionát v Španielsku. Na prípravnom podujatí v Madride sa stretnú ešte s dvomi účastníkmi MS 2021 - v sobotu o 16.00 h budú čeliť Nemecku a v nedeľu o 11.00 h ich čaká súboj s Poľskom. Po turnaji sa Slovenky v pondelok presunú do Llírie, kde ich 2. decembra čaká prvý duel v E-skupine MS proti Maďarsku.