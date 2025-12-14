< sekcia Šport
Slovenky vyhrali nad Dánkami tesne 7:6 a obsadili 7. miesto
Autor TASR
Ostrava 13. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky zakončili účinkovanie na majstrovstvách sveta v Česku víťazstvom, keď v nedeľňajšom zápase zdolali Dánky tesne 7:6 a obsadili konečné siedme miesto. Rozhodujúci náskok si vypracovali v druhej tretine, ktorú vyhrali 3:1. Nepodarilo sa im však vyrovnať ich najlepšie umiestenia na MS, ktorými sú dve piate miesta (2017, 2023).
Dánky sa už v tretej minúte ujali vedenia, keď sa presadila Voldbyová, no Slovenky dokázali odpovedať už o minútu a tri sekundy gólom Belicovej. Rozhodujúci náskok si vypracovali v druhej tretine, ktorú vyhrali 3:1 po góloch Belicovej, Hudákovej a Hrabovskej. V treťom dejstve viedli už 6:3, keď dala druhý gól Hudáková a hetrik zavŕšila Belicová, no záver si vôbec nepostrážili. Na gól Voldbyovej na 4:6 odpovedala do prázdnej bránky Chúpeková, no Dánky sa nevzdali a dvoma zásahmi v priebehu necelej minúty znížili na 6:7. V záverečnom tlaku mali ďalšie dve veľké šancu, ale Slovenky odolali vďaka zákrokom brankárky Farulovej.
MS žien vo florbale - o 7. miesto /Ostrava/:
Dánsko - SLOVENSKO 6:7 (1:1, 1:3, 4:3)
Góly: 3. Voldbyová (Gabrielssonová), 33. Abildgaardová (Carlsenová), 47. Gabrielssonová (Voldbyová), 57. Voldbyová (Larsenová), 58. Morchová (Wensleyová), 59. Frederiksenová (Voldbyová) - 4. Belicová, 21. Belicová (Chúpeková), 38. Hudáková (Pudišová), 39. Hrabovská (Hudáková), 49. Hudaková (Hrabovská), 54. Belicová (Pudišová), 58. Chúpeková. Rozhodovali: Husáková, Patera (obaja ČR), vylúčené: 2:0, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 321 divákov.
zostava SR: Farulová - Dobošová, Kocúrová, Hrabovská, Pudišová, Trošková, Klapitová, Velecová - Ragačová, Grossová, Faktorová - Chúpeková, Belicová, Hudáková - Vendžurová, Mrázová, Sabolová - Kamenská, Buková, Tučeková
ďalší výsledok
o 5. miesto:
Nórsko - Lotyšsko 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)
