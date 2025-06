Slovenky vyhrali v Bratislave nad Azerbajdžanom 3:0

Zlatá Európska liga žien /Bratislava/:



Azerbajdžan - SLOVENSKO 0:3 (-20, -12, -20)



Rozhodcovia: Milič (Rak.) a Schimpl (SR), 75 minút, 1600 divákov



Azerbajdžan: Dorošenkovová, U. Karimovová, Bašnakovová, A. Imanovová, Pavlenková, Kiriľjuková, liberá Y. Karimovová a Gulujevová (J. Imanovová, Mertsalová, Alijevová, E. Burková). Tréner: F. Garajev



SLOVENSKO: Koseková, Palgutová, Smiešková, Hrušecká, Šunderlíková, Šepeľová, libero Jančová (Herdová, Palkovičová, Slivková, Fričová). Tréner: M. Mašek

druhý turnaj Zlatej Európskej ligy žien v Bratislave (Národné basketbalové centrum/Gopass Aréna):



sobota 7. júna: Čierna Hora - Azerbajdžan (18.00 h)



nedeľa 8. júna: SLOVENSKO - Čierna Hora (18.00 h)

Bratislava 6. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky uspeli vo svojom treťom vystúpení v tohtoročnej Zlatej Európskej lige. V piatkovom zápase triumfovali v Bratislave nad Azerbajdžanom 3:0. Po troch dueloch majú na konte šesť bodov za dve víťazstvá a jednu prehru. Slovenky sa v nedeľu predstavia opäť v domácej Gopass Aréne a o 18.00 h ich čaká stretnutie proti Čiernej Hore.Družstvo Michala Mašeka malo síce pomalší rozbeh, ale zlepšeným výkonom získalo prvý set po výsledku 25:20. Druhé dejstvo bolo už jasne v réžii Sloveniek, ktoré dovolili uhrať Azerbajdžanu len dvanásť bodov. Slovenské volejbalistky potvrdili úlohu favoritiek aj v treťom sete a pripísali si triumf.Úvod patril Azerbajdžanu, ktorý sa dostal do vedenia 8:5. Tréner Mašek okamžite zareagoval oddychovým časom a aj vďaka dvom esám kapitánky Palgutovej bol stav 9:9. Slovenky sa postupne dostali do vedenia, ale nevedeli sa odpútať od súpera na viac ako dva body. Pri podaní Hrušeckej to však vyšlo a domáce mali štvorbodový náskok (20:16). Slovenské reprezentantky už nedopustili dramatizáciu a získali prvý set.Začiatok druhej časti priniesol boj o každú loptu. Po dobrom zákroku v poli Šunderlíková upravila na 6:3 a smečiarka vzápätí pridala aj eso. Hosťujúci tím začal robiť chyby a po ďalšom nedorozumení prehrával Azerbajdžan už 9:17. Slovenky začali dominovať, Hrušecká predviedla skvelý blok aj smeč. Palgutová ukončila set esom a favoritky kráčali za víťazstvom.Tretie dejstvo bolo v úvode o chybách na oboch stranách. Na servis však prišla Smiešková a dostala družstvo do dvojbodového náskoku. Slovenky opäť postupne zapli na vyšší level a Palgutová zvýšila na 15:9. Azerbajdžanky po oddychovom čase predviedli štvorbodovú šnúru, no nedokázali vyrovnať. Hrušecká opäť zabrala na bloku a duel ukončila úspešným smečom Šunderlíková.