Slovenky vyhrali v dueli o Prezidentský pohár nad Tuniskom

II. skupina Prezidentského pohára (Llíria):



Slovensko - Tunisko 31:27 (17:14)



Zostava a góly SR: Oguntoyová, Ivanicjová - Pócsiková 2, Lanczová 3, Rebičová 2, Trúnková 5, B. Bíziková, Bujnochová 1, R. Bíziková 9/1, Bajčiová 3, Holejová 1, Szarková 2, Štefaniková 2, Hudáková, Némethová, Pénzesová 1. Najviac gólov Tuniska: Rezguiová 6, Hamrouniová a Jouiniová po 4. Rozhodovali: Erdogan, Özdeniz (obaja Tur.), vylúčenia: 3:2, 7m hody: 1/1 - 5/3



Desať minút trvalo slovenskému tímu, kým začal potvrdzovať úlohu jasného favorita. Tunisanky strelili úvodné dva góly zápasu, na druhej strane sa až v 5. minúte prvýkrát presadila Bajčiová. Jej družstvo sa však trápilo v prechode do útoku i v koncovke a outsider ešte v 10. minúte viedol 4:3. Potom však nasledovala päťgólová šnúra slovenskej ekipy, ktorá znamenala obrat v skóre i vývoji duelu. Slovenky prvýkrát viedli po rýchlom protiútoku a zakončení Réky Bízikovej na 5:4 a v 14. minúte po góle Szarkovej to už bolo 8:4 z ich pohľadu. Hra bola v slovenskej réžii, náskok narástol až na rozdiel siedmich gólov (12:5 i 14:7). Do bránky Tuniska potom prišla Omraniová a jej spoluhráčky do prestávky skresali manko na tri góly. Úvod druhého polčasu patril jednoznačne Slovenkám, ich päťgólovú šnúru zavŕšila gólom na 22:14 Rebičová. Streicherova družina potom kontrolovala pohodlný náskok a pripísala si povinné víťazstvo, hoci v závere dovolila africkému zástupcovi skorigovať skóre na prijateľný rozdiel.



tabuľka:



1. Slovensko 1 1 0 0 31:27 2

2. Paraguaj 0 0 0 0 0:0 0

2. Čína 0 0 0 0 0:0 0

4. Tunisko 1 0 0 1 27:31 0

Llíria 8. decembra (TASR) - Slovenské hádzanárky si na MS v Španielsku pripísali prvé víťazstvo. V stredajšom súboji II. skupiny o Prezidentský pohár v Llírii zdolali Tunisko 31:27. Slovenky na šampionáte nepostúpili do hlavnej fázy a bojujú o 25. až 32. miesto.Zverenky trénera Pavla Streichera po rozpačitej úvodnej desaťminútovke ovládli dianie na palubovke, otočili skóre a až do konca kontrolovali vývoj zápasu. Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola Réka Bíziková s deviatimi gólmi.Slovenky sa v II. skupine Prezidentského pohára stretnú ešte s Paraguajom (piatok 10. decembra o 15.00 h) a s Čínou (nedeľa 12. decembra o 15.00 h). Na záver ich potom čaká stretnutie o konečné umiestnenie. V základnej skupine prehrali všetky tri duely.