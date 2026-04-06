Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. apríl 2026
< sekcia Šport

Slovenkské hokejistky vyhrali v prípravnom zápase nad Nórskom 5:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR)- Slovenské hokejové reprezentantky vyhrali v pondelkovom medzištátnom dueli v Bratislave nad Nórskom presvedčivo 5:0. Zverenky trénera Miroslava Mosnára sa pripravujú na turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Budapešti, ktorý odštartuje 12. apríla.

Druhý prípravný zápas čaká na Slovenky v stredu o 16.00 h proti dorastencom HOBA Bratislava na Zimnom štadióne Harmincova v bratislavskej Dúbravke. Na šampionáte v hlavnom meste Maďarska odohrajú päť stretnutí, postupne sa stretnú s Číňankami, Taliankami, Maďarkami, Nórkami a Francúzkami. Miestenku do najvyššej kategórie MS si vybojuje iba víťaz turnaja.



prípravný zápas

SLOVENSKO - Nórsko 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Góly: 6. Kapičáková (Tóthová), 7. Tóthová, 10. Hlinková (Košecká, Halušková), 23. Košecká, 51. Beňáková (Fančovičová, Drábeková)
