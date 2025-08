Slovenky začali hlavnú fázu ME17 víťazstvom nad Španielskom 25:22

ME do 17 rokov - G-skupina:



Španielsko - SLOVENSKO 22:25 (13:12)



Dánsko - Nemecko 28:28 (16:15)

Podgorica 4. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky do 17 rokov zostávajú nezdolané na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v čiernohorskej Podgorici. Do hlavnej fázy vstúpili triumfom 25:22 nad Španielskom a momentálne sú tak na čele G-skupiny. O priamom postupe do štvrťfinále môžu rozhodnúť v utorok, zaručila by im ho výhra, alebo remíza proti Dánsku.