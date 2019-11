Slovenky začali s prípravou na Maďarky, Suja: Máme svoju kvalitu

Širšia nominácia Slovenska na zápas kvalifikácie ME 2021 proti Maďarsku (nedeľa 17. novembra o 20.30 h)

Michaela Balážová (Young Angels Košice), Barbora Bálintová, Angelika Slamová (obe Arka Gdyňa/Poľ.), Nikola Dudášová, Michaela Fekete-Ráková, Miroslava Mištinová, Alica Moravčíková (všetky MBK Ružomberok), Alexandra Hašková (Piešťanské Čajky), Žofia Hruščáková (UNI Győr MÉLY-ÚT /Maď.), Ivana Jakubcová (Gesam Gas e Luce Lucca/Tal.), Sabína Orozsová (Allianz Geas Sesto San Giovanni/Tal.), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR), Timea Sujová (ŠBK Šamorín), Regina Palušná (bez klubovej príslušnosti)





realizačný tím: Juraj Suja - hlavný tréner, Peter Jankovič - asistent trénera, Ján Meszároš - lekár, Alžbeta Dutková - fyzioterapeutka, Marián Vlkovič - masér, Tomáš Horký - manažér tímu



Piešťany 12. novembra (TASR) - Slovenská ženská basketbalová reprezentácia odštartovala v Piešťanoch prípravu na úvodný duel kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. V nedeľu 17. novembra o 20.30 h sa v šopronskej Novomatic aréne predstaví proti domácim Maďarkám. Zverenky Juraja Suju chcú vykročiť do náročnej H-skupiny úspešne.Slovenky obsadili v predchádzajúcom kvalifikačnom cykle v A-skupine nepostupové tretie miesto, po desiatich rokoch chýbali v boji o európskeho šampióna. Pod vedením nového kouča sa reprezentácia stretla už v lete v rámci prípravného bloku. Teraz na ňu čaká prvá ostrá previerka.uviedol v utorok Suja.V nominácii nechýbajú kľúčové opory ako Barbora Bálintová, Žofia Hruščáková či Angelika Slamová:Na úvod cestujú zverenky Suju do Maďarska, k pravidelnému účastníkovi majstrovstiev Európy. Na tohtoročnom európskom šampionáte obsadili Maďarky siedme miesto.vyjadril sa Suja.Pri trojčlennej skupine bude pre Slovenky každý duel mimoriadne dôležitý. Už hneď ten úvodný môže napovedať o postupových šanciach nášho výberu.povedala rozohrávačka Barbora Bálintová.Kvalifikácia sa bude hrať systémom doma – vonku, na európsky šampionát postúpia víťazi skupín a päť najlepších tímov z druhých miest. Účasť na ME majú už istú organizátori záverečného turnaja Francúzsko a Španielsko. Meno nového európskeho šampióna bude známe v júni 2021.17. novembra o 20.30 h: Maďarsko - SLOVENSKO (Šoproň)12. novembra 2020: SLOVENSKO - Holandsko4. februára 2021: SLOVENSKO - Maďarsko7. februára 2021 o 19.30 h: Holandsko - SLOVENSKO (Amsterdam)