Slovenky zavŕšili postup, Rybanská: Zaslúžime si lepšie zápasy

Prešov 31. mája (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky suverénnym víťazstvom nad Gibraltárom 11:0 potvrdili, že výkonnostne prerástli C-divíziu Ligy národov a napokon sa v piatok večer mohli radovať z postupu do „béčka.“ V piatich zápasoch 1. skupiny neinkasovali ani raz a pred posledným zápasom na ihrisku Faerských ostrovov sú s plným počtom bodov a skóre 25:0 jasný líder skupiny. V piatkovom zápase v prešovskej Futbal Tatran aréne si užili nielen jedenásť gólových radostí, ale aj mimoriadnu priazeň divákov, ktorí vytvorili rekord slovenskej ženskej reprezentácie.



Slovenky zvíťazili v prvom vzájomnom zápase nad Gibraltárom 8:0, a tak bolo pred duelom v Prešove zrejmé, že proti outsiderovi skupiny by mal byť otázny iba konečný gólový rozdiel. Domáce reprezentantky nič nepodcenili, v prvom polčase strelili štyri góly a v závere druhého zavŕšili dvojciferné skóre. „Išli sme do zápasu s rešpektom k súperovi, no museli sme ísť naplno a nič nepodceniť. Sme radi, že sme potvrdili, že nepatríme do tejto kategórie. Každým zápasom sme sa zlepšovali a dúfam, že budeme ešte lepšie pripravené do B-divízie,“ poznamenala stredopoliarka Mária Mikolajová, ktorá strelila dva góly. Duel sledovalo presne 3814 divákov, čo je výrazne viac než pri predošlom rekorde 2013.



Zároveň išlo o prvý reprezentačný zápas na prešovskom štadióne po jeho nedávnom oficiálnom otvorení. Diváci si užili návrat ženskej reprezentácie do Prešova po 27 rokoch a hráčkam dopriali žičlivú atmosféru. „Dobre sa nám tu hralo. V Prešove je krásny štadión a bol úžasný pocit, keď diváci aplaudovali hráčkam,“ konštatoval tréner Peter Kopúň. V podobnom duchu sa vyjadrila aj Mikolajová: „Bolo to neskutočné. Sú to krásne pocity a mám veľkú radosť z takejto podpory. Divákov bolo naozaj počuť, ďakujeme im za to. Až mi naskočili zimomriavky.“



Slovenky dosiahli piate víťazstvo po sebe a výsledok 11:0 bol najvyšší pod vedením trénera Kopúňa. Jeho zverenky nepoľavili ani za jasného stavu a divákov zabavili vydarenými akciami. „Pre druhým polčasom sme si vraveli, že nepoľavíme a nastrieľame im toľko gólov, koľko sa do nich zmestí. Aj takýto duel si vieme užiť, no verím, že si zaslúžime lepšie zápasy,“ konštatovala útočníčka Nikola Rybanská, ktorá gólom v druhej minúte naštartovala gólostroj Sloveniek a v 90. minúte ho ukončila, čím skompletizovala hetrik.



Bezprostredne po zápase ešte Slovenky nemali definitívu priameho postupu, no už iba súhra nie príliš pravdepodobných výsledkov ich mohla oň pripraviť. Napokon si mohli vydýchnuť už niekoľko hodín po stretnutí, keď hráčky Faerských ostrovov iba remizovali s Moldavskom 1:1 a prišli o šancu zosadiť Slovenky z prvého miesta.