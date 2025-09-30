Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky zdolali Andorru a postúpili do druhej fázy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Slovenky predtým podľahli Česku 0:2 a Holandsku 0:6.

Autor TASR
Assen 30. septembra (TASR) - Slovenské futbalistky do 17 rokov postúpili do druhej fázy kvalifikácie ME 2026. Rozhodli o tom utorkovou výhrou v záverečnom zápase B-skupiny 1. kola, keď zdolali Andorru 3:0.

Slovenky predtým podľahli Česku 0:2 a Holandsku 0:6. Druhá fáza kvalifikácia je na programe na jar, Andorra absolvuje kvalifikáciu na ME 2027 v B-skupine, odkiaľ má šancu postúpiť na záverečný turnaj len jedna z 21 krajín.



turnaj 1. kola kvalifikácie ME 2026 hráčok do 17 rokov - Liga A, 3. skupina:

Andorra - Slovensko 0:3 (0:2)

Góly: 21. Rudinská, 29. Fernandesová (vlastný), 55. Orosziová
.

