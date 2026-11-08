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Slovenky zdolali Bulharky a postúpili do druhej fázy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do A-divízie druhej fázy postúpili tri najlepšie tímy, súboj o prvé miesto v tabuľke medzi Chorvátskom a Poľskom dopadol lepšie pre domáce reprezentantky v pomere 3:1.

Autor TASR
Križevci 8. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky postúpili do druhej fázy kvalifikácie na majstrovstvá Európy hráčok do 17 rokov. V nedeľnom záverečnom dueli 2. skupiny zvíťazili nad rovesníčkami z Bulharska 3:0 a v tabuľke obsadili konečnú tretiu priečku.

Skóre v chorvátskom meste Križevci otvorila v 24. minúte Nikolett Jančárová. Poistku pridala až desať minút pred koncom riadneho hracieho času Pamela Tanková a v nadstavenom čase ešte spečatila víťazstvo Sloveniek Tunrhayo Zoltána Babajideová.

Do A-divízie druhej fázy postúpili tri najlepšie tímy, súboj o prvé miesto v tabuľke medzi Chorvátskom a Poľskom dopadol lepšie pre domáce reprezentantky v pomere 3:1. Štvrté Bulharky si zahrajú druhú fázu B-divízie.



prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

A-divízia - 2. skupina:

Bulharsko - SLOVENSKO 0:3 (0:1)

Góly: 24. Jančárová, 79. Tanková, 90.+4 Babajideová



ďalší výsledok:

Chorvátsko - Poľsko 3:1 (2:1)



tabuľka:

1. Chorvátsko 3 3 0 0 7:3 9*

2. Poľsko 3 2 0 1 8:3 6*

3. SLOVENSKO 3 1 0 2 3:3 3*

4. Bulharsko 3 0 0 3 2:11 0



* - postup do druhej fázy A-divízie
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