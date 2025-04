Slovenky zdolali Dánsko, rozhodujúci druhý bod pridala Šramková

C-skupina kvalifikácie Pohára Billie-Jean Kingovej:



Slovensko - Dánsko 2:0 po dvojhrách



Viktória Hrunčáková - Rebecca Munková Mortensenová 6:4, 6:3



Rebecca Šramková - Johanne Christine Svendsenová 7:6 (3), 5:7, 6:3

Bratislava 11. apríla (TASR) - Slovenské tenistky zvládli prvú prekážku v kvalifikačnej C-skupine Pohára Billie-Jean Kingovej. Na harde v bratislavskom NTC zdolali Dánsko, keď už po dvojhrách viedli 2:0. O rozhodujúci druhý bod sa postarala Rebecca Šramková, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Johanne Christine Svendsenovú po trojsetovom boji 7:6 (3), 5:7 a 6:3.Viktória Hrunčáková si v prvom piatkovom stretnutí poradila s Rebeccou Munkovou Mortensenovou 6:4, 6:3. Na programe bola ešte záverečná štvorhra, do ktorej kapitáni oboch tímov predbežne nahlásili dvojice Hrunčáková, Tereza Mihalíková a Laura Brunkelová, Emilia Francatiová.Súboj Šramkovej so Svendsenovou (698. vo WTA) bol v úvode jasne v rukách líderky slovenského tímu. Po dvoch brejkoch si rýchlo vybudovala náskok 4:0, viedla aj 5:1, no v nasledujúcich troch hrách nevyužila až osem setbalov a Dánka dokázala po sérii piatich získaných gemov otočiť na 6:5 vo svoj prospech. Koncovka setu už patrila Šramkovej, v tajbrejku využila svoj v poradí deviaty setbal. V druhom dejstve domáca favoritka odskočila na 3:0, ale súperka sa nevzdala, trikrát za sebou prelomila Šramkovej servis a set získala 7:5. Slovenka si nechala ošetrovať pravú ruku, napriek tomu na začiatku rozhodujúceho setu opäť dominovala a náskok 3:0 si tentoraz nenechala vziať. Duel dotiahla do víťazného konca po viac ako troch hodinách hry.pochválila Šramková výkon svojej súperky. V zlomových chvíľach ju podržali aj diváci:V polovici druhého setu Šramkovú postihli kŕče v pravej ruke, neskôr si vyžiadala aj ošetrenie, no po zápase už bola v poriadku.potvrdila po zápase Šramková. V nedeľu by tak mala byť k dispozícii proti americkej jednotke Alycii Parksovej:Tretím účastníkom bratislavskej skupiny sú tenistky USA. Na finálový turnaj v čínskom Šen-čene (16.-21. septembra) postúpi iba víťaz. Slovenky sú finalistky uplynulého ročníka súťaže, keď v Malage až v boji o trofej podľahli Taliansku. S Dánskom sa v PBJK stretli v piatok premiérovo, s Američankami majú priaznivú bilanciu 2:0.V NTC nastúpia v sobotu proti sebe USA a Dánsko, v nedeľu kvalifikačný turnaj vyvrcholí súbojom Sloveniek proti USA (oba dni od 15.00 h). Na záverečný turnaj postúpi šesť víťazov kvalifikačných podujatí - istú účasť už majú domáca Čína, Talianky ako obhajkyne prvenstva a Kazachstan, ktorý uspel v D-skupine kvalifikácie.