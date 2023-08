Slovenské volejbalistky zdolali Estónky a obsadili 3. miesto v skupine

ME 2023 – D-skupina (Tallinn/Est.) – utorok:



Estónsko – SLOVENSKO 1:3 (24, -24, -9, -18)



Rozhodovali: Bensimon (Izr.), Vestbo (Nór.), 114 minút, 2579 divákov



Slovensko: Koseková, Herelová, Hrušecká, Šunderlíková, Šepeľová, Žernovičová, libero: Pállová



Estónsko: Miilenová, Kiviloová, Hollasová, Laaková, Pertensová, Kibbermannová, libero: Leenurmová







tabuľka D-skupiny:



1. Holandsko 4 4 0 12:1 12*



2. Francúzsko 5 4 1 13:5 11*



3. SLOVENSKO 5 3 2 9:7 9*



4. Španielsko 4 1 3 5:10 4



5. Fínsko 4 1 3 4:11 2



6. Estónsko 4 0 4 3:12 1



* - istý postup





Tallinn 22. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky zakončili účinkovanie v D-skupine ME v Tallinne víťazstvom nad domácimi Estónkami 3:1. Družstvo Michala Mašeka si zároveň zaistilo konečné 3. miesto v skupine so ziskom deviatich bodov. Slovenky sa presunú na osemfinále do talianskej Florencie, kde ich čaká v sobotu alebo v nedeľu súboj s druhým tímom B-skupiny.Súper Sloveniek zrejme vzíde zo stredajšieho zápasu Bulharsko - Švajčiarsko. Ak však v utorok večer Talianky prekvapivo zakopnú s Bosnou a Hercegovinou, o prvenstvo budú hrať ešte aj Bulharky. Tie v utorok zdolali Rumunsko 3:2 a s ôsmimi bodmi figurujú priebežne na druhej priečke. Ich súperky majú o bod menej, no odohrali už svoj posledný piaty duel v základnej skupine. Švajčiarsko má na konte šesť bodov, prvé Taliansko malo pred utorkovým duelom s Bosnou deväť a v stredu hralo ešte proti poslednému Chorvátsku.Slovenky v skupine zdolali okrem Estónska aj Fínsko (3:0) a Španielsko (3:0). Za kratší koniec ťahali proti najväčším favoritkám skupiny Holanďankám (0:3) a takisto aj proti Francúzkam (0:3). Do vyraďovacej fázy postúpili druhýkrát v ére samostatnosti, v roku 2019 si vybojovali postup na domácej palubovke a v osemfinále podľahli Taliansku 0:3.Úvod zápasu priniesol vyrovnaný priebeh, počas ktorého sa striedali v ofenzívnych útokoch oba tímy. Slovenky prebrali iniciatívu za stavu 10:9, keď sa dokázali odpútať troma bodmi za sebou na 13:9, čo prinútilo domáceho trénera zobrať si oddychový čas. Ani po ňom však Estónky nedokázali zo servisu dostať Herelovú a slovenské hráčky získali ďalšie tri body v sérii a vypracovali si náskok 16:9. Estónky však boj o prvý set nevzdali a Slovenky si z pohodlnej koncovky urobili drámu. V závere nevyužili štyri setbaly a umožnili domácim reprezentantkám získať prvé dejstvo na svoju stranu (26:24).Slovenky si kontrolovali priebeh druhého setu, keď viedli viackrát o tri body (12:9, 14:11, 15:12), no záver dejstva bol opäť dramatický. Tentoraz sa však Estónky nedostali k žiadnemu setbalu a Slovenky uspeli v pomere 26:24.Po výbornom vstupe do tretieho setu si slovenské hráčky vypracovali náskok 7:0, čím položili základ úspechu. Set napokon získali na svoju stranu v jednoznačnom pomere 25:9.Na začiatku štvrtej časti hry sa dostali do vedenia domáce reprezentantky a vypracovali si trojbodový náskok 7:4. Následne však Slovenky chytili dobrý rytmus, prebrali iniciatívu a uspeli po výsledku 25:18.