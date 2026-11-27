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Slovenky zdolali Grékyne 4:2 na úvod turnaja 1. kola
Slovenky čakajú na domácej pôde ešte dva zápasy v rámci úvodného turnaja kvalifikácie.
Autor TASR
Žilina 27. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky do 19 rokov zvíťazili v Žiline nad rovesníčkami z Grécka 4:2, keď v druhom polčase otočili nepriaznivý stav 1:2. V piatkovom úvodnom stretnutí turnaja 1. kola kvalifikácie majstrovstiev Európy hráčok do 19 rokov sa o góly domáceho výberu postarali Zuzana Masárová, Katarína Tordajiová, Michaela Hudecová a Simona Amrichová.
Slovenky čakajú na domácej pôde ešte dva zápasy v rámci úvodného turnaja kvalifikácie. V pondelok 30. novembra o 16.30 h sa v Senci stretnú s Poľskom a vo štvrtok 3. decembra od 11.00 h si v Dunajskej Strede zmerajú sily s Kosovom.
Z 3. skupiny postúpia do 2. kola kvalifikačnej A-divízie tri zo štyroch tímov. Budúcoročný finálový turnaj bude hostiť Maďarsko.
Slovenky čakajú na domácej pôde ešte dva zápasy v rámci úvodného turnaja kvalifikácie. V pondelok 30. novembra o 16.30 h sa v Senci stretnú s Poľskom a vo štvrtok 3. decembra od 11.00 h si v Dunajskej Strede zmerajú sily s Kosovom.
Z 3. skupiny postúpia do 2. kola kvalifikačnej A-divízie tri zo štyroch tímov. Budúcoročný finálový turnaj bude hostiť Maďarsko.
Kvalifikácia ME 2027 hráčok do 19 rokov - turnaj 1. kola:
3. skupina:
Slovensko - Grécko 4:2 (1:0)
Góly: 36. Masárová, 60. Tordajiová, 77. Hudecová, 88. Amrichová - 56. Kolempaová, 58. Schortsianitiová
ďalší výsledok:
Poľsko - Kosovo 5:0
tabuľka 3. skupiny:
1. Poľsko 1 1 0 0 5:0 3
2. SLOVENSKO 1 1 0 0 4:2 3
3. Grécko 1 0 0 1 2:4 0
4. Kosovo 1 0 0 1 0:5 0
3. skupina:
Slovensko - Grécko 4:2 (1:0)
Góly: 36. Masárová, 60. Tordajiová, 77. Hudecová, 88. Amrichová - 56. Kolempaová, 58. Schortsianitiová
ďalší výsledok:
Poľsko - Kosovo 5:0
tabuľka 3. skupiny:
1. Poľsko 1 1 0 0 5:0 3
2. SLOVENSKO 1 1 0 0 4:2 3
3. Grécko 1 0 0 1 2:4 0
4. Kosovo 1 0 0 1 0:5 0