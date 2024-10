Slovenky zdolali Lotyšsko 6:1 a pripísali si druhý triumf

sumár - 5. skupina:



Lotyšsko - SLOVENSKO 1:6 (0:2)



Góly SR: 11. a 14. Tyčiaková, 21. Jacenková, 24. Jakovelová (vlastný), 29. Rybanská, 39. Macková

Alingsas 19. októbra (TASR) - Slovenské futsalistky si pripísali druhé víťazstvo v hlavnej fáze európskej časti kvalifikácie MS 2025. Vo svojom záverečnom zápase piatej skupiny vyhrali nad Lotyškami vysoko 6:1. O jedinom postupujúcom do elitnej fázy definitívne rozhodne až večerný duel medzi Švédskom a Belgickom. Švédsko a Slovensko majú na konte po šesť bodov, Belgicko tri. Slovenky predtým prehrali so Švédskom 4:6 a nad Belgickom vyhrali 4:2.Premiérové MS futsalistiek sú na programe v novembri a decembri budúceho roka na Filipínach. Hlavná časť kvalifikácie UEFA pozostáva zo šiestich skupín, pričom najlepší tím z každej postúpi do elitnej časti. Šestica doplní nasadené Španielsko a Portugalsko a októbrový žreb ich rozdelí do dvoch štvorčlenných skupín. Dva najlepšie z každej si zahrajú záverečný turnaj.