Slovenky zdolali Maďarsko aj v druhom prípravnom zápase 3:1

Prípravné stretnutie - sobota:



SLOVENSKO – Maďarsko 3:1 (-24, 19, 11, 12)

Liptovský Ján 22. júla (TASR) - Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Maďarskom aj v druhom prípravnom zápase pred ME. Po piatkovom triumfe 3:1 uspeli v sobotu rovnakým výsledkom. Po skončení stretnutia odohrali tímy ešte dodatočný set, v ktorom uspeli rovnako Slovenky. V nedeľu odohrajú odohrajú družstvá ešte tretí duel, no ten bude neoficiálny.Majstrovstvá Európy sú na programe od 15. augusta. Slovenky odohrajú základnú fázu v Talline a ich súpermi budú domáce Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko a Španielsko. V prípade postupu do vyraďovacej fázy si zahrajú vo Florencii, od semifinále v Bruseli. Pre Slovenky to bude tretia účasť na podujatí za sebou a šiesta celkovo, doposiaľ najlepší výsledok dosiahli v premiére v roku 2003, keď obsadili deviate miesto.