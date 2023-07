Slovenky zdolali Maďarsko aj v neoficiálnom prípravnom dueli

neoficiálny prípravný zápas - nedeľa:



Slovensko – Maďarsko 4:0 (21, 21, 19, 13)



Rozhodovali: Malík a Hrčka, bez divákov



SR: Ovečková 2, Šepeľová 17, Körmendyová 5, Šunderlíková 12, K. Fričová 5, Herelová 7, liberka Pállová a Magdinová (Abrhámová 5, Palgutová 16, Tereza Hrušecká 6, Kohútová 0, Žernovič 5)

Liptovský Ján 23. júla (TASR) - Slovenské volejbalistky vyhrali nad Maďarskom aj v treťom prípravnom zápase, ktorý mal v nedeľu neoficiálny charakter. Zverenky trénera Michala Mašeka zdolali súperky 4:0, predtým uspeli v Liptovskom Jáne s rovnakým súperom dvakrát zhodne 3:1.Bodovo sa v nedeľu najviac darilo smečiarke Zuzane Šepeľovej, ktorá zaznamenala 17 bodov a sekundovala jej kapitánka Karin Palgutová so šestnástimi. Od stredy pokračujú slovenské volejbalistky v príprave na blížiace sa ME, v Púchove ich čakajú 4. a 5. augusta prípravné duely so Slovinskom.Majstrovstvá Európy sú na programe od 15. augusta. Slovenky odohrajú základnú fázu v Talline a ich súpermi budú domáce Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko a Španielsko. V prípade postupu do vyraďovacej fázy si zahrajú vo Florencii, od semifinále v Bruseli. Pre Slovenky to bude tretia účasť na podujatí za sebou a šiesta celkovo.Michal Mašek, tréner SR: "