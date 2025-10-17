Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
Slovenky zdolali na medzinárodnom turnaji v Nemecku tím Lotyšska 6:2

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Hetrikom sa blysla Kristína Belicová.

Autor TASR
Naumburg 17. októbra (TASR) - Slovenské florbalistky uspeli aj vo svojom druhom vystúpení na medzinárodnom turnaji Six Nations Floorball Challenge v nemeckom Naumburgu. Po víťazstve 7:2 nad domácim výberom zdolali podvečer družstvo Lotyšska 6:2. Hetrikom sa blysla Kristína Belicová. Podujatie je pre Slovenky záverečnou hernou previerkou pred svetovým šampionátom, ktorý sa uskutoční od 6. do 14. decembra 2025 v Brne a Ostrave.

Six Nations Floorball Challenge

SLOVENSKO - Lotyšsko 6:2 (3:0, 3:1, 0:1)

Góly: 2. Pudišová, 13. Hudáková (tr. str.), 15. Belicová, 20. Belicová, 24. Túčeková, 28. Belicová - 18. Berzinová, 38. Nemirová



hlasy po zápase /zdroj: Slovenský zväz florbalu/

Dušan Ďuríček, asistent trénera Slovenska: „Prvá tretina nebola z našej strany celkom vydarená a musím konštatovať, že nás podržala brankárka Zvarová štyrmi skvelými zákrokmi. Druhá tretina, ktorú sme hrali dobre, nám vyšla, no mrzieť nás môže záver súboja, počas ktorého sme pôsobili vlažným tempom a na to sa musíme zamerať, aby sme hrali počas celého zápasu v plnom nasadení.“

Daniela Zvarová, brankárka Slovenska: „Teším sa, že sme zvíťazili a dobre sa mi chytalo, no mala som aj kusisko šťastia, keď Lotyšky nastrelili niekoľko žŕdok. Dievčatá ma ale veľmi podporovali a som rada, že mám za sebou víťaznú premiéru.“
