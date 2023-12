Slovenky zdolali na MS Poľky 5:3, posunuli sa na 3. miesto v B-skupine

MS florbalistiek - B-skupina:

Poľsko - SLOVENSKO 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)



Góly: 25. Wojcikova (Buczeková), 42. Rajská (Helmanová), 51. Zagorská (Buczeková) - 2. Belicová (Pudišová), 8. Hudáková (z tr. strieľania), 34. Schnetzerová (Sabolová), 40. Chúpeková (Červená), 53. Trošková (Šponiarová). Rozhodovali: Kostinek, Reichelt (obaja ČR), vylúčené: 2:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Zostava SR: Mládenková - Pudišová, Červená, Chúpeková, Belicová, P. Hudáková - Ďuríková, Klapitová, K. Hudáková, Šponiarová, Faktorová - Dobošová, Trošková, Sabolová, Grossová, Schnetzerová - Kocúrová, Mrázová

Singapur 4. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky si na MS v Singapure pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase v B-skupine zdolali Poľsko 5:3 a posunuli sa pred súpera na tretie miesto v tabuľke.O päť gólov SR sa postaralo päť rôznych hráčok. Družstvo viackrát podržala brankárka Radka Mládenková, ktorá predviedla 39 úspešných zákrokov. Za najlepšiu hráčku na slovenskej strane vyhlásili Dominique Schnetzerovú.Zverenky trénera Michala Jedličku už v sobotu podľahli obhajkyniam titulu Švédkam vysoko 3:20. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú v utorok o 12.00 SEČ federálnym derby s Českom. Kľúčové však budú až duely vyraďovacej fázy. V prípade, že by Slovenky s favorizovanými Češkami prehrali, budú do vyraďovačky zrejme vstupovať z pozície tretieho tímu B-skupiny a v stredajšom predkole play off narazia na druhé družstvo z výkonnostne slabšej C-skupiny. Tým bude Nemecko alebo domáci Singapur.Slovenkám vyšiel vstup do zápasu, v 2. minúte predviedli rýchly prechod do útoku a Belicová v 100. sekunde otvorila skóre. V 8. minúte bola faulovaná v úniku Šponiarová a P. Hudáková premenila trestné strieľanie - 0:2. Zverenky Michala Jedličku vyhrávali osobné súboje, boli v útoku nebezpečnejšie, ale Poľky si vedeli tiež vypracovať šance, Mládenková však predviedla viacero dôležitých zákrokov. Čisté konto si držala až do 25. minúty, keď ju prekonala Wojciková. Slovenky znervózneli a mali chvíľu problémy dostať sa späť do tempa, pomohli im až góly Schnetzerovej a Chúpekovej, ktorými opäť odskočili súperkám. Vonkoncom však nebolo rozhodnuté. Poľky hrýzli, narozdiel od Sloveniek využili ponúknutú presilovku a podarilo sa im znížiť na 3:4. Reprezentantky SR sa v týchto chvíľach spoliehali na rýchle kontry, v 53. minúte jednu z nich využila Trošková. O záverečný tlak sa Poľky sami pripravili vylúčením Helmanovej, Slovenky už náskok v pohode udržali a mohli sláviť prvý triumf na MS.1. Švédsko 1 1 0 0 20:3 22. Česko 1 1 0 0 9:3 23. SLOVENSKO 2 1 0 1 8:23 24. Poľsko 2 0 0 2 6:14 0D-skupina:Japonsko - USA 8:5 (5:0, 2:4, 1:1)Dánsko - Estónsko 6:4 (4:1, 2:2, 0:1)utorok 5. decembra12.00 SLOVENSKO - Česko