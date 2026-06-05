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Slovenky zdolali na úvod Európskej ligy domáce Rakúšanky 3:0

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Na snímke slovenské volejbalistky sa tešia z bodu. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

V ďalšom zápase sa zverenky Martinoa Volpiniho stretnú v sobotu o 17.30 s Islandom.

Autor TASR
,aktualizované 
Schwechat 5. júna (TASR) - Slovenské volejbalistky úspešne vstúpili do tohtoročnej Európskej ligy. V piatkovom zápase vo Schwechate zdolali domáce Rakúšanky 3:0.

V ďalšom zápase sa zverenky Martinoa Volpiniho stretnú v sobotu o 17.30 s Islandom.



volejbal ženy - Európska liga:

Rakúsko - Slovensko 0:3 (-22, -20, -15)

Rozhodovali: Fortu (Nem.) a Milič (Rak.), 786 divákov.

Rakúsko: Schmitová 1, Kormanová-Mehičová 4, Scheberlová 8, Brucknerová 9, Galičová 14, Nesimovičová 5 (liberka Stabentheinerová, Vavreková, Deislová, Gärtnerová, Raabová 1). Tréner: R. Schwab.

Slovensko: Kohútová 3, Truchlá, Herdová 13, Šunderlíková 29, Tereza Hrušecká 11, K. Fričová 9 (liberka Magdinová, Körmendyová 1). Tréner: M. Volpini.




ďalší program Sloveniek v EL:

6. júna (Schwechat)

17.30 Slovensko - Island



12. - 14. júna 2. turnaj (Poprad)

Slovensko - Izrael

Slovensko - Fínsko



19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi)

Bosna a Hercegovina - Slovensko

Gruzínsko - Slovensko
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