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Slovenky zdolali Španielky 11:0 a postúpili na MS

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Slovenské florbalistky. Foto: TASR - SZFB

O ich konečnom umiestnení v B-skupine sa rozhodne v zápase proti Češkám, na programe je v sobotu od 13.00.

Autor TASR
El Escorial 13. novembra (TASR) - Slovenské florbalistky si vybojovali postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Vo svojom treťom kvalifikačnom zápase zdolali v piatok domáce Španielky 11:0 a pripísali si tretie víťazstvo. O ich konečnom umiestnení v B-skupine sa rozhodne v zápase proti Češkám, na programe je v sobotu od 13.00.

Zverenky Tomáša Martiníka predtým zvíťazili nad Nemkami jednoznačne 6:1 a Rakúsko zdolali vysoko 19:1. Na 2. mieste tabuľky majú spolu s vedúcimi Češkami plný počet 6 bodov.

Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny.



kvalifikácia MS 2027 žien - B-skupina:

SLOVENSKO - Španielsko 11:0 (4:0, 5:0, :)

Góly: 5. Osuská (Mrázová), 6. Grossová (Konečná) 10. Červená (Chúpeková), 16. Hrabovská (Pudišová), 24. Červená (Pudišová), 27. Ragačová (Žikavská), 29. Hrabovská (Červená), 33. Žikavská (Osuská), 34. Červená (Hrabovská), 45. Konečná (Pudišová), 45. Krčmáriková (Grossová). Rozhodovali: Rampoldi, Crivelli (obaja Švajč.), vylúčené: 0:1, presilovky a oslabenia: 0:0.

Zostava SR: Farulová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Mrázová, Ragačová, Varošová - Chúpeková, Dobošová, Červená - Žikavská, Grossová, Sabolová - Knotková, Kamenská, Osuská - Pintérová, Konečná



ďalší výsledok:

Rakúsko - Česko 1:25 (0:8, 1:11, 0:6)



ďalší program B-skupiny kvalifikácie MS 2027:

sobota 14. novembra

13.00 Česko – SLOVENSKO

19.00 Španielsko – Nemecko



tabuľka B-skupiny:

1. Česko 3 3 0 0 66:3 6

2. SLOVENSKO 3 3 0 0 36:2 6

3. Nemecko 3 1 0 2 16:24 2

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4. Španielsko 3 1 0 2 11:38 2

5. Rakúsko 3 0 0 3 6:68 0
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