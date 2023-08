Slovenky zdolali Španielsko a postúpili do finále ME tímov do 18 rokov

Granville 9. augusta (TASR) - Slovenské tenistky postúpili do finále ME družstiev do 18 rokov vo francúzskom Granville. V semifinále si poradili so štvrtým nasadeným Španielskom 2:1. Družstvo v zložení Renáta Jamrichová, Nina Vargová a Ema Mravcová pod vedením kapitána Martina Zathureckého sa v boji o titul stretne s druhým nasadeným tímom Bulharska.



Úvodný bod pre slovenské farby získala Nina Vargová, ktorá hladko zvíťazila nad Martou Sorianovou Martinezovou 6:3, 6:0. Na druhú dvojhru nastúpila Renáta Jamrichová proti úradujúcej majsterke Európy vo dvojhre Ariane Geerlingsovej. Talentovaná hráčka Národného tenisového centra pridala druhý bod, keď vo vyrovnanom zápase zvíťazila 6:1, 4:6, 6:4. Za rozhodnutého stavu už dievčatá na štvorhru nenastúpili.



Finále Slovensko - Bulharsko bude reprízou vlaňajšieho súboja o titul v kategórii dievčat do 18 rokov. V roku 2022 sa radovali Bulharky, pripomenul portál stz.sk.