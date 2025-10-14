< sekcia Šport
Slovenky zdolali Turkyne 3:0 a prebojovali sa do osemfinále
Slovenky nedali v utorok Turecku šancu. Tatiane Kukuľkovej stačili na víťazstvo nad Özge Yilmazovou tri sety, rovnako ako Barbore Váradyovej v dueli so Sibel Altinkayovou.
Autor TASR,aktualizované
Zadar 14. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky v stolnom tenise postúpili na ME družstiev v chorvátskom Zadare do osemfinále. Vo svojom druhom stretnutí v H-skupine zvíťazili nad Turkyňami 3:0 a obsadili v tabuľke druhé miesto, čím si zabezpečili účasť vo vyraďovacej fáze. Spolu s nimi idú ďalej aj víťazky skupiny Ukrajinky.
Slovenky nedali v utorok Turecku šancu. Tatiane Kukuľkovej stačili na víťazstvo nad Özge Yilmazovou tri sety, rovnako ako Barbore Váradyovej v dueli so Sibel Altinkayovou. Výhru 3:0 spečatila ziskom tretieho bodu Ema Labošová, ktorá zdolala Ece Haracovú v štyroch setoch.
„Vyzdvihol by som výkon všetkých troch hráčok. Vyhrali sme 9:1 na sety, ale bol to ťažký boj o každú loptu. Turkyne dosahovali lepšie výsledky. Dievčatá to však zvládli, mne sa ich výkon pozdával a bol to zážitok," povedal pre webstránku Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) tréner ženskej reprezentácie Jaromír Truksa, ktorý ponúkol aj detailnejší pohľad na víťazné vystúpenie: „Kuki bola pred duelom nervózna, potom to z nej opadlo a hrala fantasticky. To platí aj o Barbore. Ema mala výhodu, že nastupovala za stavu 2:0 a súperky boli už pod tlakom. Zvládla to, hoci mohla vyhrať už aj prvý set. Som rád, že dokážu zabrať všetky tri.“
Slovenky budú teraz čakať na meno osemfinálového súpera. „V princípe je jedno, koho dostaneme. Keď budú hrať baby takto, nebojím sa ničoho,“ dodal Truksa, ktorého zverenky obhajujú štvrťfinále.
stolný tenis - ME družstiev
ženy - H-skupina:
SLOVENSKO - Turecko 3:0
Tatiana Kukuľková - Özge Yilmazová 3:0 (5, 12, 9)
Barbora Váradyová - Sibel Altinkayová 3:0 (10, 9, 9)
Ema Labošová - Ece Haracová 3:1 (-10, 7, 2, 8)
konečná tabuľka:
1. Ukrajina 2 2 0 0 6:1 4*
2. SLOVENSKO 2 1 0 1 4:3 3*
------------------------------
3. Turecko 2 0 0 2 0:6 2
Slovenky nedali v utorok Turecku šancu. Tatiane Kukuľkovej stačili na víťazstvo nad Özge Yilmazovou tri sety, rovnako ako Barbore Váradyovej v dueli so Sibel Altinkayovou. Výhru 3:0 spečatila ziskom tretieho bodu Ema Labošová, ktorá zdolala Ece Haracovú v štyroch setoch.
„Vyzdvihol by som výkon všetkých troch hráčok. Vyhrali sme 9:1 na sety, ale bol to ťažký boj o každú loptu. Turkyne dosahovali lepšie výsledky. Dievčatá to však zvládli, mne sa ich výkon pozdával a bol to zážitok," povedal pre webstránku Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) tréner ženskej reprezentácie Jaromír Truksa, ktorý ponúkol aj detailnejší pohľad na víťazné vystúpenie: „Kuki bola pred duelom nervózna, potom to z nej opadlo a hrala fantasticky. To platí aj o Barbore. Ema mala výhodu, že nastupovala za stavu 2:0 a súperky boli už pod tlakom. Zvládla to, hoci mohla vyhrať už aj prvý set. Som rád, že dokážu zabrať všetky tri.“
Slovenky budú teraz čakať na meno osemfinálového súpera. „V princípe je jedno, koho dostaneme. Keď budú hrať baby takto, nebojím sa ničoho,“ dodal Truksa, ktorého zverenky obhajujú štvrťfinále.
stolný tenis - ME družstiev
ženy - H-skupina:
SLOVENSKO - Turecko 3:0
Tatiana Kukuľková - Özge Yilmazová 3:0 (5, 12, 9)
Barbora Váradyová - Sibel Altinkayová 3:0 (10, 9, 9)
Ema Labošová - Ece Haracová 3:1 (-10, 7, 2, 8)
konečná tabuľka:
1. Ukrajina 2 2 0 0 6:1 4*
2. SLOVENSKO 2 1 0 1 4:3 3*
------------------------------
3. Turecko 2 0 0 2 0:6 2