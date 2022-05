Slovenky zdolali v druhom prípravnom zápase volejbalistky Slovinska

/zdroj: sfv.sk/:



Slovinsko - Slovensko 1:3 (26, -23, -17, -21)



SR: Ter. Hrušecká 16, Sedláčková 0, Žernovič 5, Körmendyová 12, A. Vajdová 5, Šepeľová 6 liberá Jančová a Magdinová (Herdová 5, Ovečková 0, K. Fričová 8, Šunderlíková 17). Tréner: M. Mašek.



50 divákov.



Kranjska Gora 19. mája (TASR) - Slovenské volejbalistky zvíťazili v druhom z dvojice prípravných stretnutí v Kranjskej Gore nad domácim Slovinskom 3:1. Zo Sloveniek sa najviac darilo Karin Šunderlíkovej so 17 bodmi. Prvý duel sa skončil remízou 2:2. Pre zverenky Michala Mašeka boli súboje prípravou na stretnutia Zlatej európskej ligy."Po stredajšom zápase, v ktorom sme urobili veľa chýb, sme si prebrali naše nedostatky na videu. Povedali sme si kľúčové veci a som rád, že to fungovalo. V tomto zápase sme spravili oveľa menej chýb, ako v stredu. To sa odzrkadlilo na výsledku. V odvete sme začali s inými hráčkami a postupne sa všetky dostali na ihrisko. Splnili všetko, čo sme od nich žiadali. S oboma zápasmi som spokojný, lebo na hráčkach vidno, že rozumejú tomu, čo od nich chceme a na ihrisku to vykonávajú. Verím, že to pôjde ďalej týmto istým smerom."