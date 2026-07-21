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Slovenky získali bronz v hliadkach K1
Slovenky vyšli na trať ako piate.
Autor TASR
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Oklahoma City 21. júla (TASR) - Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkach na MS vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková obsadila v utorkovom finále K1 hliadok tretie miesto, keď zaostala o 2,85 sekundy za víťaznými Austrálčankami. Striebro vybojovali Francúzky (+0,64).
Slovenky vyšli na trať ako piate. Síce sa nevyhli štyrom trestným sekundám za dotyky na 6. a 13. bránke, ale inak predviedli vynikajúci výkon a v cieli sa ujali vedenia s náskokom 1,77 sekundy pred Poľkami. Napokon ich predstihli už len reprezentantky Austrálie a Francúzska, za nimi skončili Britky, Češky i Nemky. Bez štvorsekundového trestu by slovenské reprezentantky vyhrali.
O 22.10 SELČ bolo na programe finále hliadok mužov.
Slovenky vyšli na trať ako piate. Síce sa nevyhli štyrom trestným sekundám za dotyky na 6. a 13. bránke, ale inak predviedli vynikajúci výkon a v cieli sa ujali vedenia s náskokom 1,77 sekundy pred Poľkami. Napokon ich predstihli už len reprezentantky Austrálie a Francúzska, za nimi skončili Britky, Češky i Nemky. Bez štvorsekundového trestu by slovenské reprezentantky vyhrali.
O 22.10 SELČ bolo na programe finále hliadok mužov.
MS vo vodnom slalome v Oklahoma City:
K1 ženy hliadky - finále: 1. Austrália (Kate Eckhardtová, Jessica Foxová, Noemi Foxová) 97,87 s (0), 2. Francúzsko (Emma Vuittonová, Camille Prigentová, Marjorie Delassusová) +0,64 (0), 3. SLOVENSKO (Eliška Mintálová, Soňa Stanovská, Zuzana Paňková) +2,85 (4), 4. Veľká Británia +4,56, 5. Poľsko +4,62, 6. Česko +5,33, 7. Španielsko +6,81, 8. Nemecko +8,26, 9. USA +10,42, 10. Japonsko +12,32
K1 ženy hliadky - finále: 1. Austrália (Kate Eckhardtová, Jessica Foxová, Noemi Foxová) 97,87 s (0), 2. Francúzsko (Emma Vuittonová, Camille Prigentová, Marjorie Delassusová) +0,64 (0), 3. SLOVENSKO (Eliška Mintálová, Soňa Stanovská, Zuzana Paňková) +2,85 (4), 4. Veľká Británia +4,56, 5. Poľsko +4,62, 6. Česko +5,33, 7. Španielsko +6,81, 8. Nemecko +8,26, 9. USA +10,42, 10. Japonsko +12,32