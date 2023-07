Slovenky získali na juniorských MS zlato v tímovej súťaži skeetu

Čangwon 19. júla (TASR) - Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na juniorských MS v kórejskom Čangwone zlatú medailu v súťaži jednotlivcov i družstiev v skeete. Vo finále zostrelila rovnako ako Indka Raiza Dhillonová 51 holubov, no uspela v rozstrele 2:1. Spolu s Adrianou Zajíčkovou a Dominikou Valkovou vyhrali aj súťaž družstiev.



Hocková viedla už po kvalifikácii, v ktorej trafila 116 terčov, o dva viac ako najbližšie súperky. Vo finále sa nedržala neustále na vedúcej pozícii, no záverečné štyri terče zostrelila. Indka pri predposlednom pokuse zaváhala a dostala sa na rovnakú úroveň Slovenky, ktorá mala napokon v rozstrele pevnejšie nervy.



Ďalšia slovenská reprezentantka Adriana Zajíčková skončila na konečnom 9. mieste, v kvalifikácii zostrelila 108 holubov a nedostala sa do finálovej šestky. Dominika Valková obsadila 17. miesto (106). Slovenskí juniori skončili v skeete v tretej desiatke, Ladislav Németh na 26 pozícii výkonom 111 a Andrej Brezina na 29. za 109.



Slovenské trio Hocková, Zajíčková a Valková nazbieralo v celkovom súčte 330 bodov, od dva viac ako Talianky a o tri ako Američanky. V konkurencii 7 družstiev tak získalo na MS zlato v tímovej súťaži.