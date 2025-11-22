Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Šport

Slovenky zvíťazili aj v druhom prípravnom stretnutí, zdolali Čínu

.
Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Na začiatku zápasu podržala slovenské družstvo viackrát brankárka Jablonská.

Autor TASR
Székeszfehérvár 22. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky uspeli aj v druhom prípravnom stretnutí s Čínou v maďarskom Székeszfehérvári. Po piatkovom víťazstve 32:24 zdolali v sobotu tohto súpera 36:27.

Na začiatku zápasu podržala slovenské družstvo viackrát brankárka Jablonská. Vyrovnaný bol len úvod do stavu 5:5, potom Lanczová zo značky 7 m poslala Slovenky do vedenia a tie postupne náskok navyšovali. Po dvoch góloch Bujnochovej viedli v 23. minúte 15:7 a po prvom dejstve svietil na tabuli stav 20:10. V druhom polčase sa dostala do brány Jakubíková. Slovenky si udržiavali pohodlný náskok, v 45. minúte viedli 30:18, ale následne prišla strata koncentrácie, nepremieňanie čistých šancí a chýbal aj dôraz v obrane. Číne dovolili znížiť, nakoniec zvíťazili o deväť gólov.



prípravný zápas v Székesfehérvári - sobota:

Slovensko – Čína 36:27 (20:10)

Zostava a góly SR: Jablonská, Jakubíková – Bujnochová 6, Pénzesová 5, Ščípová 4, Lanczová 4, Dmytrenková 3, Pócsíková 3, Pastorková 3, Vargová 2, Michalková 2, Lukáčová 2, Dvorščáková 2, Györiová, Hudáková, Bačenková




hlasy po zápase /zdroj: slovakhandball.sk/:

Martin Križan, asistent trénera SR: „Po včerajšom víťaznom zápase sme si vyhodnotili chyby z prvého polčasu a snažili sme sa to preniesť hneď do úvodu dnešného duelu. Výborne opäť zachytala Jablonská, fungoval aj protiútok, z ktorého sme skórovali v prvom polčase desaťkrát. Úspešne sme bránili aj v početnom oslabení, ktoré sme celkovo vyhrali 4:3. V druhom polčase sme držali koncentráciu do 15. minúty, kde sme vyhrávali 30:18. Následne sme sa dopustili šiestich technických chýb v prechodovej fáze a Číňanky znížili na rozdiel 10 gólov. Pozitívom však zostáva, že do hry zasiahli všetky hráčky. S celým uplynulým týždňom sme spokojní, podarilo sa nám zlepšiť organizáciu hry v protiútoku. Celkovo sme zaznamenali 34 gólov z protiútokov prvej a druhej vlny v dvoch zápasoch.“

Karin Bujnochová, najlepšia hráčka zápasu: „Myslím si, že cieľ dnešného zápasu sme splnili. Chceli sme si vyskúšať dva obranné systémy – aktívnu 0:6 a obranu 1-2-3 v rôznych variáciách. Chceme sme sa prezentovať rýchlou a aktívnou hrou, čo vychádzalo najmä v prvom polčase. V druhom polčase súper vytiahol vysunutú obranu, takže sme mali príležitosť na precvičenie našej útočnej hry na vysunutú obranu. V dnešnom zápase dostali priestor všetky hráčky, takže to hodnotím ako pozitívny kolektívny výkon. Ešte sú veci, na ktorých treba pracovať, ale verím, že na tento výkon nadviažeme v ďalší reprezentačných zápasoch.“
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci