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Slovenky zvíťazili aj v treťom zápase EL, Izrael zdolali 3:0
Stopercentnú bilanciu sa pokúsia potvrdiť v nedeľňajšom zápase proti Fínsku opäť v Poprade.
Autor TASR
Poprad 12. júna (TASR) - Slovenské volejbalistky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase Európskej ligy. V úvodnom dueli 2. turnaja zdolali v Poprade Izrael 3:0. Stopercentnú bilanciu sa pokúsia potvrdiť v nedeľňajšom zápase proti Fínsku opäť v Poprade.
Izraelčanky sa v úvode trikrát dostali to tesného náskoku, no od stavu 3:3 sa nevyhli chybám a Slovenky im odskočili na rozdiel štyroch bodov - 3:7. Domáce hráčky však následne viackrát stratili jednoduché lopty a Izraelčanky vyrovnali na 10:10. Od tohto stavu sa však Slovenky nadýchli k zlepšenému výkonu, boli dôslednejšie v defenzíve a prvý set vyhrali o šesť bodov.
Od stavu 4:4 v druhom sete boli vo vedení iba Slovenky, no dlho sa im nedarilo odskočiť na výraznejší rozdiel. Domáce reprezentantky však za výdatnej podpory divákov zvládli záver druhého dejstva tromi bodmi po sebe a získali ho na dvadsať.
Tretí set už bol v jednoznačnej réžii Sloveniek. Tie od úvodu odskočili súperkám a v polovici setu viedli 10:7. Napokon suverénnym spôsobom doviedli duel do želaného konca.
Európska liga (Poprad):
Izrael - Slovensko 0:3 (-19, -20, -16)
86 minút, rozhodcovia: De Baar (Hol.), Keserová (Rak.)
Izrael - Slovensko 0:3 (-19, -20, -16)
86 minút, rozhodcovia: De Baar (Hol.), Keserová (Rak.)
Izraelčanky sa v úvode trikrát dostali to tesného náskoku, no od stavu 3:3 sa nevyhli chybám a Slovenky im odskočili na rozdiel štyroch bodov - 3:7. Domáce hráčky však následne viackrát stratili jednoduché lopty a Izraelčanky vyrovnali na 10:10. Od tohto stavu sa však Slovenky nadýchli k zlepšenému výkonu, boli dôslednejšie v defenzíve a prvý set vyhrali o šesť bodov.
Od stavu 4:4 v druhom sete boli vo vedení iba Slovenky, no dlho sa im nedarilo odskočiť na výraznejší rozdiel. Domáce reprezentantky však za výdatnej podpory divákov zvládli záver druhého dejstva tromi bodmi po sebe a získali ho na dvadsať.
Tretí set už bol v jednoznačnej réžii Sloveniek. Tie od úvodu odskočili súperkám a v polovici setu viedli 10:7. Napokon suverénnym spôsobom doviedli duel do želaného konca.
ďalší program Sloveniek v EL:
14. júna, 2. turnaj (Poprad)
Slovensko - Fínsko /16.00/
19.- 20. júna, 3. turnaj (Tbilisi)
Bosna a Hercegovina - Slovensko
Gruzínsko - Slovensko
14. júna, 2. turnaj (Poprad)
Slovensko - Fínsko /16.00/
19.- 20. júna, 3. turnaj (Tbilisi)
Bosna a Hercegovina - Slovensko
Gruzínsko - Slovensko