Slovenky zvládli aj svoj druhý zápas, Francúzky zdolali 2:1
Zverenky trénera Miroslava Mosnára už v stredu zvíťazili nad Maďarkami 3:2, keď otočili stav z 0:2.
Autor TASR
Landshut 6. novembra (TASR) - Slovenské hokejistky zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na Nemeckom pohári v Landshute. Vo štvrtkovom dueli zdolali Francúzky 2:1, keď v 51. minúte rozhodla o triumfe útočníčka ŽHK Poprad Simone Martina Bednáriková.
Zverenky trénera Miroslava Mosnára už v stredu zvíťazili nad Maďarkami 3:2, keď otočili stav z 0:2. Na turnaji si ešte zmerajú sily s domácimi účastníčkami elitnej kategórie MS Nemkami. Tie v stredajšom dueli vyhrali nad Francúzskom 3:2 po nájazdoch.
Nemecký pohár - ženy:
Francúzsko - SLOVENSKO 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 38. Boudinová - 24. Jancsóová, 51. Bednáriková
