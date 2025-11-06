Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky zvládli aj svoj druhý zápas, Francúzky zdolali 2:1

Na snímke uprostred Nikola Rumanová (Slovensko), vľavo Lucie Quartoová a Margot Huot Marchandová (Francúzsko) počas zápasu Francúzsko - SLOVENSKO na Nemeckom pohári žien v Landshute vo štvrtok 6. novembra 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Zverenky trénera Miroslava Mosnára už v stredu zvíťazili nad Maďarkami 3:2, keď otočili stav z 0:2.

Autor TASR
Landshut 6. novembra (TASR) - Slovenské hokejistky zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na Nemeckom pohári v Landshute. Vo štvrtkovom dueli zdolali Francúzky 2:1, keď v 51. minúte rozhodla o triumfe útočníčka ŽHK Poprad Simone Martina Bednáriková.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára už v stredu zvíťazili nad Maďarkami 3:2, keď otočili stav z 0:2. Na turnaji si ešte zmerajú sily s domácimi účastníčkami elitnej kategórie MS Nemkami. Tie v stredajšom dueli vyhrali nad Francúzskom 3:2 po nájazdoch.

Na snímke sprava brankárka Lívia Debnárová (Slovensko) a Margot Huot Marchandová (Francúzsko) počas zápasu Francúzsko - SLOVENSKO na Nemeckom pohári žien v Landshute vo štvrtok 6. novembra 2025.
Foto: TASR - Martin Baumann


Nemecký pohár - ženy:

Francúzsko - SLOVENSKO 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 38. Boudinová - 24. Jancsóová, 51. Bednáriková
