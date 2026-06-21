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Slovenky zvládli duel s Gruzínkami 3:0 a získali miestenku na ME

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenky zaznamenali v šiestich zápasoch maximálny počet 18 bodov, keď stratili iba dva sety.

Autor TASR
Tbilisi 21. júna (TASR) - Slovenské volejbalistky triumfovali v nedeľu vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v ligovej fáze Európskej ligy v Tbilisi nad domácimi Gruzínkami 3:0. Zaistili si tak účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže a získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028.

Slovenky zaznamenali v šiestich zápasoch maximálny počet 18 bodov, keď stratili iba dva sety. Semifinálová a finálová fáza sa hrá systémom doma-vonku, súťaž vyvrcholí najneskôr 12. júla.



Európska liga - ženy, turnaj v Tbilisi:

Gruzínsko - Slovensko 3:0 (8, 10, 9)

Rozhodcovia: Zulfugarov (Azer.) a Guniava (Gruz.), 61 minút, 445 divákov



Slovenkám pred stretnutím patrila 4. priečka v tabuľke a k istote postupu im stačil aj jediný bod. Proti Gruzínkam boli v pozícii favorita, hostiteľky turnaja mali po piatich dueloch na konte nulu a vyhrali jediný set. Zverenky trénera Martina Volpiniho nedovolili súperkám vylepšiť si štatistiku a duel mali po celý čas pod kontrolou.
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