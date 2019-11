Slovenská 16-ka dostala na turnaji v Minsku od Rusov sedmičku

Turnaj o pohár prezidenta športových klubov /Minsk/:



Rusko "16" – SLOVENSKO "16" 7:0



Priebežné poradie:



1. Rusko "16" 6 b, 2. SR "16" 3, 3. Bielorusko "17" 0, 4. Lotyšsko "17" 0

hlas po zápase:

Robert Rehák, tréner SR "16": "Pre niektorých hráčov to bola úplne nová skúsenosť, mali sme tu napríklad aj štyroch hráčov ročníka 2005, pričom nie každý sa pravidelne zúčastňuje na zápasoch na medzinárodnej scéne, z tohto pohľadu to bolo veľmi prínosné. Chlapci ukázali dobrý prístup, ukázali, že sa chcú zlepšovať. Boli tam síce zaváhania – napríklad v prvom zápase sme mali určitý herný výpadok v druhej tretine, ktorý nás stál dvojgólový náskok a potom sme museli ešte viac bojovať o výsledok až do konca. Tieto dva zápasy však hodnotím pozitívne, keďže sme nastúpili proti starším maďarským hokejistom, ktorí boli veľmi dobre fyzicky pripravení. Bojovnosťou sme dosiahli dve víťazstvá, v tomto smere môžeme byť spokojní."

Minsk 9. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov prehrali v sobotu v svojom druhom zápase na Turnaji o pohár prezidenta športových klubov v Minsku s ruskými rovesníkmi vysoko 0:7. Mladí Slováci predtým zdolali domácich o rok starších Bielorusov 4:3, účinkovanie na podujatí uzavrú nedeľným súbojom s lotyšskou 17-kou (13.00 SEČ).Okrem slovenského tímu do 16 rokov, ktorý účinkuje na turnaji v Minsku, hrá paralelne druhý výber SR "16" prípravné stretnutia v Budapešti s domácou 17-kou. Informáciu priniesol oficiálny web SZĽH.