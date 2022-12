Slovenská 16-ka má v Imatre druhú výhru,otočila duel s domácim Fínskom

Turnaj piatich krajín hráčov do 16 rokov /Imatra, Lappeenranta/:



Fínsko "16" - SLOVENSKO "16" 3:6 (2:0, 0:1, 1:5)



Góly: 10. Meiseri (Uusitalo, Koski), 15. Meiseri (Koski, Rajala), 59. Rajala (tr. strieľanie) - 26. Dubravík (Chovan), 45. Chrenko (Chovan, Saloň), 49. Chovan (Rusznyak, Tomka), 56. Chovan (Saloň), 58. Kalis (Tomka), 60. Dubravík (Chovan). Rozhodovali: Laukkala - Paukku, Niiranen (všetci Fín.), vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 272 divákov.



Zostava SR "16": Prádel - Rusznyak, Kalman, Vajko, Dravecký, Kubizniak, Lisý, Danko, Bajza ­- Dubravík, Čunderlík, Tomka - Chrenko, Svrček, A. Nemec - Saloň, Chovan, Kalis - Knapík, Kriška



priebežná tabuľka:



1. Česko 3 3 0 0 0 14:3 9



2. SLOVENSKO 3 2 0 0 1 11:6 6



3. Švajčiarsko 3 2 0 0 1 10:9 6



4. Fínsko 3 1 0 0 2 6:11 3



5. Nemecko 4 0 0 0 4 5:17 0

Imatra 30. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 16 rokov získali mimoriadne cenný skalp. V piatkovom zápase Turnaja piatich krajín vo fínskej Imatre prehrávali s domácimi rovesníkmi po prvej tretine 0:2, no dokázali skóre otočiť a napokon sa tešili z triumfu 6:3. Výrazný podiel na víťazstve mal útočník Ján Chovan, ktorý dva góly strelil a na ďalšie tri prihral.Slovenskej "šestnástke" patrí po treťom zápase na turnaji priebežná druhá priečka v tabuľke so šiestimi bodmi, tretí sú Švajčiari, prví deväťbodoví Česi. Práve s nimi odohrajú zverenci trénera Ivana Králika záverečný duel na Silvestra o 16.30 SEČ. Informácie pochádzajú z webu hockeyslovakia.sk.Ivan Králik, tréner SR "16": "."