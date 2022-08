Slovenská hokejová 16-ka nestačila v Salzburgu na domáci výber

EC RBS Invitation Tournament v Salzburgu:



Red Bull Salzburg "17" - SLOVENSKO "16" 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)



Góly: 7. V. Zelenov, 35. Krebel, 54. Gesson, 58. McGovern - 17. Tomík. Vylúčenia: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.



Zostava SR: Prádel – Radivojevič, Kalman, Rusznyák, Dravecký, Lisý, Čapoš, Kršák – Mišák, Straka, Tomík – Dubravík, Saloň, Kriška – Slovák, Habla, Tomka – Bórik, Chrenko, Nemec, Kimák

tabuľka skupinovej časti EC RBS Invitation Tournament:



1. EC Red Bull Salzburg "17" 2 2 0 0 0 9:3 6



2. Česko "16" 2 1 0 0 1 5:7 3



3. Slovensko "16" 2 0 0 0 2 3:7 0

Program ďalších zápasov na EC RBS Invitation Tournament:



sobota 27. augusta



16.00 Česko "16" - Slovensko "16"



nedeľa 28. augusta



11.00 EC Red Bull Salzburg "16" – víťaz sobotňajšieho zápasu

Salzburg 26. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 16 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na podujatí EC RBS Invitation Tournament v Salzburgu. Zverenci trénera Ivana Králika podľahli v piatok domácemu výberu Salzburgu do 17 rokov 1:4. Jediným úspešným strelcom SR bol v 17. minúte Tobias Tomík.Slovenská 16-ka už vo štvrtok nestačila na rovesníkov z Česka (2:3). V sobotu ju o 16.00 h čaká zápas vyraďovacej časti, v ktorom sa stretne s druhým tímom základnej časti turnaja - českou reprezentáciou do 16 rokov. Víťaz následne nastúpi v nedeľu o 11.00 vo finále, do ktorého priamo postúpil víťaz skupinovej časti zo Salzburgu. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.