Slovenská 16-ka zdolala na turnaji v Rige Lotyšov do 17 rokov 1:0

Turnaj troch národov hráčov do 16 rokov



SLOVENSKO – Lotyšsko "17“ 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



Góly: 54. Svrček (Dravecký), vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, Rozhodovali: Jakovjevs – Brinecs, Deparis, 211 divákov.



Zostava SR 16: Šály (31. Hájek) – Dravecký, Vajko, Rusznyak, Kalman, Kohút, Grečmal, Uhlík, Fülöp – Tomík, Chovan, Mišiak – Chrenko, Svrček, Dubravík – Bórik, Čunderlík, Saloň – Hukel, Stas, Slovák







Hlas po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Ivan Králik, tréner SR 16: "Bol to veľmi dobrý zápas z našej strany. Musíme sa však naučiť rozhodovať takéto duely skôr, a to tak, že strelecké príležitosti, ktoré si vytvoríme, premeníme na góly. Je iné, ak si vytvoríme viacgólový náskok a vstupujeme do ďalšej tretiny s ním, ako keď ideme za stavu 0:0. Duel nám však potvrdil, že naši chlapci dokážu hrať šesťdesiat minút sústredene a bez výpadku, čo nás teší. Rovnako aj skutočnosť, že odchádzame domov vo víťaznej nálade."









Riga 11. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov zakončila účasť na Turnaji troch národov v Lotyšsku víťazstvom. V sobotňajšom zápase zdolala v Rige o rok starší domáci výber do 17 rokov 1:0. Víťazný gól strelil v úvode 54. minúty Michal Svrček.Mladí Slováci dosiahli na podujatí bilanciu jedna prehra a dve víťazstvá. Neuspeli hneď v úvodnom súboji, keď švajčiarskej šestnástke podľahli 2:4. Následne si pripísali dva triumfy nad lotyšskými výbermi. Ten do 16 rokov pokorili 7:2, o rok starší do 17 tesne 1:0.