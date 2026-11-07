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Slovenská 17-ka nestačila v Piešťanoch ani na francúzsku 18-ku
Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
Autor TASR
Piešťany 7. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov neuspela ani v treťom súboji domáceho Turnaja štyroch krajín v Piešťanoch. O rok staršiemu výberu Francúzska podľahla v sobotu 3:5. Slovenská „sedemnástka“ predtým na podujatí prehrala s rovesníkmi zo Švajčiarska 5:6 po nájazdoch a s nemeckou 17-kou 3:6. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov v Piešťanoch:
Slovensko „17“ – Francúzsko „18“ 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Góly: 33. Sisik (Mojžiš, Školiak), 38. Šušoliak (Lipovský, Školiak), 56. Milanič – 18. Bizat (Bertrand, Obninsky), 33. Bizat (Archibald), 40. Betrand (Obninsky), 49. Moyon (Bizat), 60. Bizat (Cladart-Ake). Rozhodovali: Štefik, Konc ml. – Hercog, Piquet, vylúčení: 7:10 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 277 divákov.
Zostava SR 17: Micheľ – Kohút, Ryba, Gazdag, Hadaš, König, Púrok, Guzman – Berčík, Šušoliak, Lipovský – Sisik, Školiak, Mojžiš – Milanič, Grus, Krizanovic – Bórik, Bolla, Potočka – Bartovič
ďalší výsledok:
Švajčiarsko „17“ – Nemecko „17“ 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Slovensko „17“ – Francúzsko „18“ 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Góly: 33. Sisik (Mojžiš, Školiak), 38. Šušoliak (Lipovský, Školiak), 56. Milanič – 18. Bizat (Bertrand, Obninsky), 33. Bizat (Archibald), 40. Betrand (Obninsky), 49. Moyon (Bizat), 60. Bizat (Cladart-Ake). Rozhodovali: Štefik, Konc ml. – Hercog, Piquet, vylúčení: 7:10 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 277 divákov.
Zostava SR 17: Micheľ – Kohút, Ryba, Gazdag, Hadaš, König, Púrok, Guzman – Berčík, Šušoliak, Lipovský – Sisik, Školiak, Mojžiš – Milanič, Grus, Krizanovic – Bórik, Bolla, Potočka – Bartovič
ďalší výsledok:
Švajčiarsko „17“ – Nemecko „17“ 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)