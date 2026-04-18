Slovenská 17-ka podľahla na turnaji v Seinäjoki Česku 1:8
Autor TASR
Seinäjoki 17. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov zaznamenala na Turnaji piatich krajín vo fínskom Seinäjoki ďalšiu vysokú prehru. V piatok podľahla českým rovesníkom jednoznačne 1:8.
Mladí Slováci, ktorí odohrali tretí duel v priebehu troch dní, prehrávali už v 13. minúte 0:5. Informáciu priniesol web hockeyslovakia.sk.
Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov:
Slovensko – Česko 1:8 (0:5, 0:1, 1:2)
Góly: 59. Šimončič (Gonšor) – 2. Suchý (Polášek, Komžík), 6. Kovář (Viedemann), 10. Stejskal (Komžík, Beran), 10. Pavlík (Jordán, Polášek), 13. Taliga (Poláček, Tomka), 35. Poláček (Jordán, Taliga), 44. Čančík (Vaníček, Andrle), 60. Poláček (Taliga, Slížek). Vylúčení: 4:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Zostava SR 17: Husár (11. Havel) – Lajčín, Kohút, Čongrády, Škripec, Pšenek, Donoval, Klačanský, Zamborský – Halaš, Rychlík, Šimončič – Pisarčík, Šušoliak, Lazovský – Strnádel, Mrva, Čop – Gonšor, Podkonický, Vrabec
