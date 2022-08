Slovenská 17-ka prehrala na Turnaji piatich krajín s USA 2:8

Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov – Colorado Springs (USA):



USA - SLOVENSKO 8:2 (5:1, 2:0, 1:1)



Góly: 1. Dellasalla (Vieau, Stout), 13. Vieau (Stefanek, Bewick), 14. Dellasalla (Carcone, Swanson), 15. Swanson (Vieau), 15. Zellers, 25. Cornforth (Zellers, Park), 27. Bartell (Risteau, Pilgrim), 58. Zellers (Stout, Cornforth) - 17. Svrček, 59. Liščinský (Ličko, Zálešák). Vylúčení: 7:9 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



Zostava SR 17: Bodnár (25. Pohanka) – Mitro, Ličko, Bajza, Harvánek, Barger, Fabuš, Král – Tomašec, Svrček, Feranec – Liščinský, Pitka, Zálešák – Saxa, Prokopovič, Mikulec – Valášek, Bachratý







Hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Rastislav Paľov, tréner SR 17: "Odohrali sme tretí zápas za tri dni a navyše proti najsilnejšiemu tímu na turnaji. V prvej tretine sme boli ustráchaní a báli sme sa hrať s pukom. Inkasovali sme veľmi rýchly gól a potom prišli ešte štyri zásahy Američanov v priebehu dvoch minút. Od druhého dejstva sa nám podarilo zlepšiť pohyb, neurobili sme tak veľa individuálnych chýb a pred treťou tretinou sme si dali cieľ neinkasovať. Napriek jednému gólu v našej sieti to bola najlepšia tretina v zápase. Do budúcnosti sa musíme naučiť to, aby sme aj proti silnému súperovi hrali bez strachu. Verím, že v poslednom zápase na turnaji budú hráči pokračovať vo výkone z tretej tretiny duelu proti Američanom a podujatie zakončia víťazstvom."

Colorado Springs 13. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov si pripísali druhú prehru v treťom zápase na Turnaji piatich krajín v americkom meste Colorado Springs. V noci na sobotu podľahli favorizovaným domácim hráčom 2:8. O góly SR 17 sa postarali Michal Svrček a Michal Liščinský.Američania rozhodli o svojom víťazstve už v úvodnej tretine, v ktorej nastrieľali päť gólov. Slováci vstúpili do zápasu s nekompletnými štyrmi formáciami, pre zranenia nemohli nastúpiť obranca Samuel Kupec a útočník Theo Kiss. Zverenci trénera Rastislava Paľova zakončia pôsobenie na turnaji v sobotu o 23.00 SELČ, v záverečnom vystúpení si zmerajú sily s rovesníkmi zo Švajčiarska a zabojujú o konečnú tretiu pozíciu. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.