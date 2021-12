Slovenská futbalová 17-ka zabojuje proti Holandsku, Grécku a Maďarsku

Nyon 8. decembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov sa v druhej fáze kvalifikácie ME na turnaji tzv. Elite Round v marci 2022 stretne s domácim Holandskom, Gréckom a Maďarskom. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone. Osem víťazov skupín a sedem najlepších z 2. miest sa kvalifikuje do Izraela na záverečný turnaj ME, ktorý sa hrá od 16. mája do 1. júna 2022.



"Som rád, že už vieme, na koho sa nám treba nachystať. Mal som pred žrebom jediné prianie, vyhnúť sa zo štvrtého koša Francúzsku, osud mi to splnil, takže som spokojný. Z prvého koša nám padli Holanďania, turnaj sa hrá u nich, je jasné, že sú jasný kandidát na 1. miesto, ale to je zároveň aj veľký tlak na hráčov. Grécko má tento ročník silný, v 1. kole zdolali doma Francúzsko, to hovorí o mnohom. Maďarsko je náš tradičný súper, poznáme sa navzájom. Nech by bolo zloženie skupiny akékoľvek, pôjdeme do Elite Roundu s odhodlaním hrať a uspieť, máme kvalitu, skúsenosti aj chuť ísť ďalej, pobijeme sa o dobré výsledky,“ povedal pre oficiálnu webovú stránku Slovenského futbalového zväzu Branislav Fodrek, tréner reprezentácie do 17 rokov (ročník narodenia 2005)



Sedemnástka (ročník narodenia 2006) sa na kvalifikačnom turnaji 1. kola stretne s Nemeckom, Lotyšskom a Moldavskom. Holandsko a Španielsko postúpili automaticky do fázy Elite Roundu. Prví dvaja z každej skupiny a štyria najlepší z 3. miest postúpia do Elite Roundu, tá sa hrá na jar 2022. Záverečný turnaj ME sa uskutoční v Maďarsku v máji 2023 za účasti 16 tímov, domáci má automaticky zaručenú účasť



Slovenská devätnástka (ročník narodenia 2004) sa 21. až 27. septembra 2022.predstaví na kvalifikačnom turnaji 1. kola v Bielorusku proti domácemu tímu, Nemecku a Arménsku. Portugalsko bolo zaradené priamo do fázy Elite Roundu Prví dvaja z každej skupiny a najlepší tretí postúpia do 2. kola kvalifikácie, Záverečný turnaj ME sa hrá na Malte v lete 2023, domáci má automaticky zaručenú účasť.



"Žreb sme spolu s kolegami pozorne sledovali, výslednú podobu našej skupiny sme vzali na vedomie, keďže akýkoľvek vplyv naň nemáme vo svojej moci. Každopádne fakt, že sa bude hrať v Bielorusku v septembri na budúci rok, pred nás postavil métu, ku ktorej budeme smerovať našu prípravu v najbližších desiatich mesiacoch. Sme si vedomí našich futbalových kvalít, keďže chceme postúpiť do fázy Elite Roundu, potrebujeme zdolať súperov z tretieho a štvrtého koša, teda Bielorusko a Arménsko. S nemeckým tímom sme sa stretli na tohtoročnom Ježkovom memoriáli, zápas sme smolne prehrali 0:2, takže máme o motiváciu naviac,“ uviedol pre futbalsfz.sk tréner SR Stanislav Macek.