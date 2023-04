Slovenská 17-ka zakončila sezónu prehrou 1:9 s Fínskom

Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov v Plzni:



Slovensko "17" - Fínsko "17" 1:9 (0:3, 0:2, 1:4)



Góly: 48. Zálešák (Radivojevič) - 5. Ruohonen (Loponen, Soini), 7. Hemming (Suoniemi), 20. Ruohonen (Soini, Loponen), 29. Pulkkanen (Saarelainen, Välilä), 38. Saarelainen, 46. Vesterinen (Suoniemi), 50. Hemming (Suoniemi, Nieminen), 55. Paqvalin, 60. Keinänen (Marila). Rozhodovali: Valenta - Brejcha, Juránek, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 56 divákov.



Zostava SR 17: Pohanka – Kupec, Radivojevič, Šlank, Harvánek, Fabuš, Bajza, Húževka – Tomašec, Maruna, Liščinský ­– Zálešák, Semančík, Tomík ­– Chovan, Šatan, Bohoš ­– Hazala, Prokopovič, Liška

Plzeň 16. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 17 rokov sa rozlúčili so sezónou 2022/2023 prehrou. Na Turnaji piatich krajín v Plzni podľahli v nedeľu fínskym rovesníkom vysoko 1:9 a obsadili piatu priečku.Slováci sa presadili až v záverečnej tretine za stavu 0:6, autorom gólu v početnej prevahe bol Alex Miroslav Zálešák. Zverenci trénera Rastislava Paľova odohrali v Plzni štyri duely za približne 70 hodín, ani v jednom sa im však nepodarilo zvíťaziť. V úvodnom súboji podľahli Švajčiarsku 4:6, následne nestačili na Švédov (0:6) a v sobotu prehrali s domácimi Čechmi 2:3 po predĺžení, hoci viedli 2:0. Pre národný tím do 17 rokov bolo podujatie posledným v sezóne. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.