Slovenská 18-ka ovládla turnaj V. Dzurillu, na záver zdolala Lotyšsko
Zverenci trénera Martina Dendisa si predtým na turnaji poradili s Nemeckom (6:2) i Nórskom (4:0).
Autor TASR
Piešťany 7. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom záverečnom vystúpení na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch. V sobotu zdolali Lotyšsko 3:0 a v troch zápasoch tak získali maximálny možný počet 9 bodov. Celkové prvenstvo na podujatí mali isté už pred posledným zápasom.
Dva góly slovenskej „osemnástky“ strelil v početnej výhode Ondrej Tariška, ďalší pridal v závere v oslabení Marko Požgay. Čisté konto si udržal brankár Denis Čelko. Zverenci trénera Martina Dendisa si predtým na turnaji poradili s Nemeckom (6:2) i Nórskom (4:0).
Turnaj Vladimíra Dzurillu hráčov do 18 rokov:
SLOVENSKO - Lotyšsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 27. Tariška (Válek, Botka), 46. Tariška (Matta, Šimko), 59. Požgay. Rozhodovali: Kocúr, Valo – Tvrdoň, Haringa, vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 621 divákov.
Zostava SR 18: Čelko – Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Dedík, Tóth, Syrný – Karšay, Válek, Tariška – Selič, Šimko, Matta – Rezničák, Melicherík, Šromovský – Plančár, Jakubec, Šramatý – Brath
ďalší výsledok:
Nórsko - Nemecko 2:6 (1:1, 0:1, 1:4)
konečná tabuľka turnaja:
1. SLOVENSKO 3 3 0 0 0 13:2 9
2. Nemecko 3 1 0 1 1 11:12 4
3. Nórsko 3 1 0 0 2 7:11 3
4. Lotyšsko 3 0 1 0 2 5:11 2
