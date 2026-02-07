Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenská 18-ka ovládla turnaj V. Dzurillu, na záver zdolala Lotyšsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Zverenci trénera Martina Dendisa si predtým na turnaji poradili s Nemeckom (6:2) i Nórskom (4:0).

Autor TASR
Piešťany 7. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom záverečnom vystúpení na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch. V sobotu zdolali Lotyšsko 3:0 a v troch zápasoch tak získali maximálny možný počet 9 bodov. Celkové prvenstvo na podujatí mali isté už pred posledným zápasom.

Dva góly slovenskej „osemnástky“ strelil v početnej výhode Ondrej Tariška, ďalší pridal v závere v oslabení Marko Požgay. Čisté konto si udržal brankár Denis Čelko. Zverenci trénera Martina Dendisa si predtým na turnaji poradili s Nemeckom (6:2) i Nórskom (4:0).



Turnaj Vladimíra Dzurillu hráčov do 18 rokov:

SLOVENSKO - Lotyšsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 27. Tariška (Válek, Botka), 46. Tariška (Matta, Šimko), 59. Požgay. Rozhodovali: Kocúr, Valo – Tvrdoň, Haringa, vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 621 divákov.

Zostava SR 18: Čelko – Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Dedík, Tóth, Syrný – Karšay, Válek, Tariška – Selič, Šimko, Matta – Rezničák, Melicherík, Šromovský – Plančár, Jakubec, Šramatý – Brath




ďalší výsledok:

Nórsko - Nemecko 2:6 (1:1, 0:1, 1:4)




konečná tabuľka turnaja:

1. SLOVENSKO 3 3 0 0 0 13:2 9

2. Nemecko 3 1 0 1 1 11:12 4

3. Nórsko 3 1 0 0 2 7:11 3

4. Lotyšsko 3 0 1 0 2 5:11 2
